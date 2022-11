Cai o número de estradas bloqueadas por bolsonaristas; veja os pontos

Rodovias foram interditadas por manifestantes bolsonaristas insatisfeitos com resultado das eleições (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A quantidade de rodovias federais interditadas por manifestantes bolsonaristas em Minas Gerais caiu de maneira significativa nesta quarta-feira (2/11). Em sua última atualização, às 22h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que ainda há um ato no KM 27 da BR-364, em Frutal, no Triângulo Mineiro.





Inconformados com a derrota de Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, em 30 de outubro, os manifestantes pedem intervenção militar ao Exército.



Os grupos alegam que houve fraude no resultado - vitória do petista por 50,9% dos votos válidos (60.345.999), contra 49,1% de Bolsonaro (58.206.354) -, ainda que instituições como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Tribunal de Contas da União (TCU) tenham confirmado a segurança e a lisura do processo democrático.





Pontos interditados em Minas: