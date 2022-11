Em vídeo, Bolsonaro pede a apoiadores que protestem 'de outras formas'

O presidente Jair Bolsonaro considerou válida a insatisfação de seus apoiadores pela vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições, porém pediu para que os protestos sejam feitos de outras formas, e não mediante fechamento de rodovias pelo Brasil. Em vídeo gravado nesta quarta-feira (2/11), o chefe do Executivo considerou que o bloqueio das estradas prejudica o direito de ir e vir das pessoas e a economia do país.





Desde segunda-feira (31/11), caminhoneiros bolsonaristas têm bloqueado rodovias em vários estados do país, causando transtornos no trânsito e provocando risco de desabastecimento de alimentos, combustíveis, medicamentos e outros produtos. O grupo não aceita o resultado das urnas, que deram vitória a Lula sobre Bolsonaro por 50,9% a 49,1% dos votos válidos.

“Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder a nossa legitimidade. Outras manifestações que vocês estão fazendo pelo Brasil todo em praças fazem parte repito do jogo democrático. Fiquem à vontade. E deixo claro: vocês estão se manifestando espontaneamente”.Em outro momento, Bolsonaro lembrou que o protesto faz parte da democracia, desde que seja pacífico e não atrapalhe a população. “O apelo que eu faço a você: desobstrua as rodovias. Proteste de outras formas, em outros locais, isso faz parte da nossa democracia.”