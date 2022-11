Boslonaristas distribuem lanche para caminhoneiros em Montes Claros

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) fazem protesto pacífico, debaixo de chuva, na BR-135, em frente ao Posto Opção (antigo Posto Taiti), em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta quarta-feira (2/11), Dia de Finados. O trânsito no local não foi interrompido, mas ficou lento, formando filas de carros nos dois sentidos da rodovia.

Em Montes Claros, houve ainda uma manifestação de bolsonaristas em frente ao 55º Batalhão de Infantaria (BI) do Exército, também pacífica.

Os manifestantes questionam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições de 2022. Mas, no ato em Montes Claros, não houve palavras de ordem. Os manifestantes distribuem lanche para os caminhoneiros, que agradecem com buzinas. A reportagem esteve no local, onde uma equipe da Polícia Militar (PM) acompanha o protesto.

Ouvido pelo Estado de Minas, o comandante do 10º Batalhão da PM de Montes Claros, tenente-coronel Luciano Magalhães Chaves, disse que a corporação monitora a manifestação de perto o tempo todo, mas que não interferiu para colocar fim ao ato porque o trânsito na rodovia não foi interrompido.

"Existe uma determinação judicial que proíbe a interdição da via, com multa por hora de paralisação. Mas, como a manifestação de Montes Claros está sendo pacífica, com o trânsito fluindo nos dois sentidos da rodovia, a Polícia Militar tem acompanhando o ato, assegurando o direito de ir e vir das pessoas e também o direito à livre manifestação de forma democrática”, afirmou o tenente-coronel.

Ele fez referência à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre Morais, determinando que as PMs dos estados liberem as estradas bloqueadas pelos bolsonaristas.



Desde terça-feira (1/11), o governador reeleito Romeu Zema (Novo) também determinou à PM mineira a desobstrução das rodovias do estado.

O comandante do 10º Batalhão da PM lembrou ainda, “em determinados momentos”, o trânsito tem ficado lento” no local do protesto em Montes Claros devido ao fato de os manifestantes fornecerem água e alimentos para os caminhoneiros. “Entretanto, isso não tem impedido a passagem dos veículos”, concluiu.



Manifestantes bolsonaristas se concentraram em frente ao 55º BI do Exército em Montes Claros (foto: Redes sociais/divulgação)

Protesto em frente ao Batalhão do Exército

Na manhã desta quarta-feira, centenas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram também uma manifestação na avenida em frente ao 55º Batalhão do Exército (BI) em Montes Claros.



O BI fica em região da cidade próxima do ponto da BR-135 onde os manifestantes fazem o ato, na saída para Bocaiúva.