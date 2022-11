Ratinho sobre protesto de bolsonaristas: 'Coisa de imbecil'

Apresentador Ratinho critica manifestantes que estão obstruindo rodovias pelo Brasil (foto: Reprodução)

O apresentador Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, disse, durante o seu programa nesta terça-feira (1/11), que os protestos realizados por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) devido à não reeleição do presidente é "coisa de imbecil". O comunicador foi um dos principais apoiadores do atual líder do Executivo."Só por que não elegeram o meu presidente da República ou outro presidente. Só porque 'o que eu votei não foi eleito', você vai para rua fazer protesto? Você é muito imbecil", disse Ratinho, que é pai do governador reeleito do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). Desde que foi confirmada a derrota do Bolsonaro para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), alguns apoiadores do presidente resolveram fechar rodovias em diversos pontos do país , segundo eles a eleição não deveria ser reconhecida."Democracia ganha a maioria. E quando a maioria ganha tem que ser respeitada. Cala a boca, imbecil!", encerrou Ratinho.