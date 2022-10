Jornalistas da Globo comemoram vitória de Lula; emissora lamenta celebração

Jornalistas da Globo comemoram resultado das eleições no domingo (30/10) (foto: Reprodução) Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) viralizaram um vídeo que mostra jornalistas da TV Globo comemorando o resultado da eleição presidencial desse domingo (30/10), vencida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A emissora emitiu um comunicado em que "lamenta" a atitude de um pequeno grupo que se esqueceu dos princípios editoriais da empresa.









Essa é a imprensa "isenta e "imparcial". pic.twitter.com/VwHUM6nAUO %u2014 Carla Zambelli B22 T10 (@Zambelli2210) October 31, 2022







A empresa, frequentemente atacada pelo próprio presidente Bolsonaro, que aponta parcialidade voltada para "ideologia de esquerda", justificou as imagens.



“A Globo tem cerca de 15 mil colaboradores, entre os quais 1.500 profissionais que atuam no jornalismo. A empresa, evidentemente, não tem nem pretende ter qualquer controle sobre as escolhas eleitorais de cada um desses profissionais, nem sobre como manifestam essa preferência em caráter privado”, diz o comunicado.





Apesar disso, a emissora lamentou que este grupo de pessoas tenha se manifestado durante o expediente de trabalho. “No entanto, a Globo lamenta que, no ambiente de trabalho, um pequeno grupo tenha, por alguns instantes, esquecido a necessária e habitual prática de autocontenção, em respeito à norma e aos nossos princípios editoriais”, aponta.