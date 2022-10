Aliados em Minas celebram vitória

Ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil disse que "a luz brilhou no céu da pátria" (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Estado considerado como chave na disputa presidencial, Minas Gerais seguiu como norte da eleição e manteve a escrita: acompanhou o resultado do restante do Brasil. Lideranças que caminharam com Lula durante toda campanha no estado se manifestaram após o resultado, com mensagem geral de paz e esperança. Candidato ao governo de Minas apoiado por Lula, Alexandre Kalil escreveu nas redes sociais que “a luz brilhou no céu da pátria hoje”. Na disputa ao governo de Minas, Romeu Zema (Novo) foi reeleito no primeiro turno com 56,18% dos votos válidos. Kalil foi o segundo, com 35,08%.

Outro apoiador de Lula, mas também derrotado na disputa, o senador Alexandre Silveira (PSD-MG) celebrou a vitória do aliado. “O Brasil respira esperança! Lula é nosso presidente!”, escreveu nas redes. Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e outro aliado de Lula no pleito, o deputado estadual Agostinho Patrus (PSD) foi outro que celebrou o triunfo do petista. “Parabéns ao presidente Lula! Que Deus lhe ilumine, para que o Brasil tenha um lindo amanhã!!!”.

Já o deputado federal reeleito André Janones (Avante-MG), cabo eleitoral de Lula não apenas em Minas, mas em âmbito nacional, disse: “Hoje nós vamos comemorar, amanhã trabalharemos por todos os brasileiros. Um único povo, uma única nação. Vamos recuperar a unidade, vamos levar o Brasil para a estrada do desenvolvimento”. (MM)