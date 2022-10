Lula vence Bolsonaro nas capitais em resultado próximo ao do país

Após 100% das urnas apuradas, Lula venceu a eleição de 2022 com 60.345.999 votos (50,90%), contra 58.206.354 (49,10%) de Bolsonaro. Nas capitais, o petista ficou 0,02 abaixo do resultado geral.A maior vantagem percentual de Lula ocorreu em Salvador. Na capital da Bahia, ele recebeu 70,73% dos votos (1.089.899). Já Bolsonaro teve 29,27% (451.131).Por sua vez, Bolsonaro foi melhor em Boa Vista, em Roraima, onde obteve 79,47% (144.799), ante 20,53% do petista (37.412).Maior cidade do país, São Paulo deu vitória a Lula: 3.677.921 (53,54%) x 3.191.484 (46,46%).