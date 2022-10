Confira a votação em Araxá (MG), cidade do governador Romeu Zema

Romeu Zema (Novo) apoiou o presidente Jair Bolsonaro (PL) no 2º turno (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o presidente eleito do Brasil. O petista venceu neste domingo (30/10) o segundo turno das eleições contra Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Às 19h56 de hoje, com 99,98% das urnas apuradas, Lula somava 50,9% dos votos válidos, ante 49,1% de Bolsonaro . Não havia, portanto, chance de mudança no resultado final.





Os eleitores de Araxá, cidade natal do governador reeleito Romeu Zema (Novo), votaram em sua maioria em Jair Bolsonaro (PL), que foi apoiado pelo governador. Com 100% das urnas do município apuradas, o presidente obteve 55,6% do total, 33.959 votos.





Lula obteve 44,4% dos votos (27.117) e nulos/brancos foram 4,15%, 2.643 votos. A cidade tem 80.064 eleitores, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A abstenção foi de 20,24%, 16.174 votos.





No primeiro turno, Bolsonaro também venceu em Araxá, com 28.179 votos (47% do total). Lula recebeu 43,14% (25.864 votos), Simone Tebet 5,29% (3.170) e Ciro Gomes 2,47% (1.478 votos). Brancos e nulos foram 4,6%, 2.943 votos. A abstenção em Araxá foi de 21,23%, 16.957 votos.