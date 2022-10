Bolsonaro vence Lula em Guarulhos-SP no segundo turno

Jair Bolsonaro venceu na cidade paulista, mas perdeu no Brasil (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O candidato à Presidência da República Jair Messias Bolsonaro (PL) foi o mais votado na cidade de Guarulhos, em São Paulo, no segundo turno das eleições. Ele recebeu 391.234 votos, contra 337.689 de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).No primeiro turno, Bolsonaro teve 45,46% dos votos para a Presidência (331.178 votos) no município, enquanto Lula foi a escolha de 42,79% dos eleitores (311.756 votos).Para o cargo de governador, Tarcísio voltou a vencer na cidade com 363.541 votos, contra 317.221 de Haddad.No primeiro turno, ele havia recebido 40,90% dos votos (261.531 votos) entre os eleitores. O segundo colocado nesse cenário foi Fernando Haddad, com 39,31% (251.353 votos).