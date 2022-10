Michelle Bolsonaro vai votar com camisa com bandeira de Israel

Mariana Albuquerque - Correio Braziliense*





(foto: Reprodução)

Neste domingo (30/10), a primeira dama, Michelle Bolsonaro, compareceu às urnas para votar para presidente no segundo turno de 2022. Michelle votou em Ceilândia, com uma camiseta em homenagem a Israel.





A esposa do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, votou por volta das 8h30 deste domingo na Escola Classe 7, antigo Centro de Ensino Fundamental 35.Assim como Bolsonaro, que afirmou estar confiante sobre a vitória, Michelle afirmou que a vitória "está nas mãos de Deus".Michelle trocou o verde e amarelo por uma camiseta com a bandeira de Israel para votar. Para parte dos evangélicos, ir contra Israel é ir contra a vontade de Deus. Em uma foto publicada no Instagram, ela escreveu: "Que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre o Brasil e sobre Israel. Deus, pátria, família e liberdade".