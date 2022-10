Especialista crê em virada de Lula sobre Bolsonaro no fim da apuração

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) disputam o segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A definição do vencedor na eleição para a presidência da República ocorrerá na reta final da apuração neste domingo (30/10). É o que aponta o cientista político Alberto Carlos Almeida ao explicar o motivo pelo qual um pleito acirrado apresenta tendência de viradas no fim. Segundo o especialista, uma reviravolta deve ocorrer quando 90% dos votos estiverem contabilizados.

Em áudio para O Bastidor da Política, neste sábado (29/10), Almeida citou a tradição de alguns estados serem mais rápidos na contagem de votos do que outros. Segundo ele, isso pode dar uma vantagem inicial a Jair Bolsonaro, candidato à reeleição.

"Tradicionalmente, no Brasil, e isso vem do voto no papel, o Paraná sempre apurou primeiro (...). É onde você tem um voto conservador muito consolidado, onde Bolsonaro vai abrir uma margem boa".Na sequência, os estados mais ligeiros são São Paulo e Rio Grande do Sul. No primeiro turno, a apuração também ocorreu com celeridade no Centro-Oeste. Alberto Almeida lembrou de 2014, quando Aécio Neves (PSDB) largou na frente na contagem dos votos, porém foi superado por Dilma Rousseff (PT), que venceu por 51,64% a 48,36%."Bolsonaro vai abrir uma vantagem no início da apuração. Quando foi em 2014, a ultrapassagem de Dilma sobre o Aécio aconteceu às 19h30. Não sabemos se vai ser por aí, não será perto das 17h, não será perto das 18h, mas haverá essa ultrapassagem", cravou Alberto Almeida, que prosseguiu explicando o histórico do processo no Brasil.

Conforme o analista, Lula deve reverter na reta final graças à força no Nordeste, que concentra 27,11% do eleitorado no Brasil - cerca de 42,4 milhões. "O Nordeste sempre apurou mais lentamente, isso são tradições no Brasil, desde quando o voto era no papel é assim, simplemente a tradição do voto no papel se transferiu para o voto eletrônico. É o mesmo ritmo de apuração no voto da urna eletrônica é o que era no papel. E como você tem essa divisão geográfica do voto, como voto no PT é mais forte no Nordeste".



Apesar da alta atenção que os candidatos deram a Minas Gerais, Alberto Carlos Almeida acredita que a unidade federativa decisiva no segundo turno de 2022 será a Bahia, onde 11,2 milhões de pessoas estão aptas a votar. No primeiro turno, Lula recebeu 69,73% dos votos válidos no estado (5.873.081), contra 24,31% (2.047.599) de Bolsonaro.