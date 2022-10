TER manda bloquear Instagram de Renan Calheiros

Renan Calheiros (MDB-AL) também foi condenado a pagar uma multa de R$ 700 mil (foto: EVARISTO SA / AFP)

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) foi condenado a pagar multa de R$ 700 mil e ter seu perfil do Instagram bloqueado até 31 de outubro pela Justiça Eleitoral nesta quinta-feira (27/10).O parlamentar é acusado de não conceder direito de resposta a Rodrigo Cunha (União Brasil), candidato ao governo alagoano.Calheiros fez acusações a Cunha, que é adversário do candidato emedebista Paulo Dantas, apoiado pelo ex-presidente do Senado.Entre as afirmações do político contra o adversário estão de defender o Orçamento Secreto, enviar dinheiro para compras superfaturadas, empregar a namorada na prefeitura da capital do Estado, que ele foi cooptado por Arthur Lira eoutras.A condenação fez com que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), comemorasse nas redes sociais.“A Justiça condenou Renan Calheiros, por unanimidade, pela prática de fake news. Até a eleição, a conta de Renan no Instagram estará fora do ar e o TRE ainda lhe aplicou uma multa de 700 mil reais. Esse Renan Fake News é mesmo um condenado”, publicou Lira.

O "Beabá da Política"