Campanhas de Lula e Bolsonaro caçam 5,2 mi de votos "disponíveis" em MG

No foco desde o primeiro turno, Minas Gerais ganhou ainda mais força entre as campanhas de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste segundo turno. Vencer no estado é sinônimo de vencer no país desde 1955 e os presidenciáveis não poupam esforços para conseguir votos mineiros na corrida ao Planalto.



O contexto deste pleito mostra que, especificamente em 2022, a tarefa de crescer em Minas, assim como no Brasil, é complicada e há pouca margem para conseguir grandes variações nas urnas.









Desde a redemocratização do país, após a ditadura militar, esta é a sétima vez em que a decisão de quem ocupará o Palácio do Planalto fica para uma segunda rodada nas urnas. No entanto, o cenário nunca foi tão polarizado. Sozinhos, tanto em Minas como no Brasil, Bolsonaro e Lula somaram mais de 91% dos votos válidos. Com pouca margem para conquistar votos de outros candidatos, abstenções e votos nulos entraram no radar tanto do petista, que tenta segurar a vantagem da primeira votação, como do atual presidente, que busca uma virada inédita.

Com Minas no centro da disputa presidencial, o Estado de Minas fez levantamento do voto no estado para mapear onde Lula e Bolsonaro podem tentar encontrar eleitores que não os escolheram no primeiro turno, os que anularam ou votaram branco e também as regiões onde as abstenções foram mais frequentes. Somando todos esses eleitores, há cerca de 5,2 milhões de votos disponíveis e cada um deles pode fazer a diferença na mais apertada disputa presidencial desde a redemocratização.





“Lula é um cara muito conhecido, Bolsonaro é o presidente que disputa a reeleição. As escolhas se estabelecem muito rapidamente e já estamos em um processo de campanha desde março do ano passado, quando Lula ganhou os direitos políticos de volta. Os votos já estão decididos há muito tempo”, aponta o doutor em ciência política Alberto Carlos Almeida, autor do livro “A mão e a luva: o que elege um presidente”.





A observação do cientista político é corroborada pelas pesquisas de intenção de voto que circulam neste segundo turno. Na última quarta-feira, o Datafolha apontou que apenas 6% do eleitorado brasileiro disse ainda não ter certeza sobre o voto a digitar na urna em 30 de outubro. Ontem, levantamento divulgado pela Genial/Quaest seguiu na mesma linha e apontou que 92% dos brasileiros já decidiram seu candidato.





Com votos em Lula e Bolsonaro cristalizados, quem não digitou 13 nem 22 é motivo de disputa. No primeiro turno, 974.798 mineiros votaram em outros candidatos, 8,11% dos votos do estado distribuídos majoritariamente entre Simone Tebet (MDB), que teve 4,17%, e Ciro Gomes (PDT), que teve 2,58%. Os que anularam ou votaram em branco são 438.595 (5,05% dos votos totais). Quem foi às urnas em 2 de outubro, mas não escolheu o candidato do PT ou do PL, soma, portanto, cerca de 1,6 milhão de eleitores.





Quando as abstenções entram na conta, o número de votos possíveis aumenta significativamente – 22,3% dos eleitores mineiros não votaram no primeiro turno. Isso significa cerca de 3,6 milhões de abstenções. Lula venceu Bolsonaro em Minas com uma diferença de 563.307 votos no primeiro turno.





A possibilidade de conquistar mais votos na mesorregião mais populosa do estado foi abordada nas diversas visitas de Lula e Bolsonaro à região metropolitana da capital. O atual presidente esteve em Belo Horizonte em três oportunidades; Lula esteve duas vezes em BH e também passou por Ribeirão das Neves.





No segundo turno, Bolsonaro também passou por Juiz de Fora, na Zona da Mata; Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri; Governador Valadares, no Vale do Rio Doce; Montes Claros, no Norte de Minas; e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Votos nulos, brancos e em outros candidatos no primeiro turno de todas as mesorregiões por onde o atual presidente passou somam cerca de 1,1 milhão de eleitores. Em todas elas, no entanto, Lula venceu na primeira votação.





Já Lula esteve, além da Região Metropolitana de BH, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri; e em Juiz de Fora, na Zona da Mata. As mesorregiões visitadas pelo petista somam cerca de 800 mil eleitores que anularam o voto, votaram em branco ou em um candidato que não chegou ao segundo turno.

De olho nos indecisos e abstenções

Nas semanas derradeiras do segundo turno, as duas campanhas concentram suas forças nos votos dos indecisos e atacam as abstenções. Em discursos, comícios e mesmo na propaganda eleitoral, Lula e Bolsonaro tentam conseguir os poucos votos disponíveis, mas que podem ser decisivos em uma disputa acirrada. Durante a passagem de Bolsonaro por Juiz de Fora, em 18 de outubro, o deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL) direcionou o discurso aos jovens que não votaram e destacou que o voto do mineiro no segundo turno será rápido, já que há apenas a eleição presidencial.





“Não é para pregar para convertido, porque todo mundo aqui vai votar em Bolsonaro. Nossa missão é ir atrás dos indecisos, pessoas que não votaram e agora, aqui em Minas Gerais, graças a Deus não tem que votar em um tanto de gente. Só tem que votar em uma pessoa, que é 22. Não vai ter fila mais. Tem jovens que estão sendo enganados pelas mentiras mirabolantes do PT, fantasiosas. Dá só uma olhada: o Lula prometeu picanha, vocês viram?. Agora, no debate, ele já falou em churrasquinho, presidente. No final das contas, vai entregar cachorro”, afirmou.





A estratégia de apostar na rejeição ao petista também é utilizada pelo próprio presidente. Em São Paulo, em encontro com evangélicos, Bolsonaro disse que as pessoas não podem achar que todo político é igual ao atacar os votos anulados. "Eu não sou igual àquele cara de nove dedos", disse à plateia. Diversas vezes, como em evento com prefeitos mineiros em Belo Horizonte, ele também convocou apoiadores que levem ‘os avós para votar’, em discurso contra a abstenção.





Apesar do discurso de Nikolas, a redução no número de candidatos em disputa é avaliada como motivo que faz as abstenções crescerem historicamente no segundo turno. Sem nomes que descentralizam o pleito, como candidatos a deputado, há uma tendência de diminuição de presentes nas urnas.





Em Minas Gerais, as regiões com maior taxa de abstenção são o Vale do Mucuri e o Jequitinhonha, com ambas superando a marca de 30% dos eleitores faltando às urnas no primeiro turno. Esses são também os locais onde Lula teve as vitórias mais expressivas, atingindo 65,95% e 69,15% dos votos, respectivamente.





O petista tem elogiado repetidamente medidas que oferecem gratuidade no transporte público no domingo do segundo turno e orientado seus apoiadores a convencerem indecisos. "Nós temos milhões de pessoas que não foram votar no dia 2 de outubro. Aqui em Minas Gerais, nós temos 30% dos jovens que tiraram título de eleitor e não foram votar. Temos outros milhões que não votaram por qualquer razão. Ou porque não queria, ou porque não tinha o dinheiro do ônibus ou porque não tinha sido convencido por nós. Então, eu queria começar dizendo para vocês que nós temos de segunda a sábado para conversar com essa gente e explicar por que essa gente tem que votar e eles têm que derrubar esse fascista que governa nosso país", disse em comício no último sábado, em Ribeirão das Neves.





Ao lado de Lula, também na passagem pela Grande BH, Simone Tebet incluiu os eleitores que votaram nela ou em Ciro Gomes na estratégia de conseguir manter a dianteira de Lula em Minas e no Brasil. "Nós, de hoje até o dia 30 de outubro, temos um compromisso e um compromisso apenas. Através das redes sociais, dos círculos dos nossos amigos, nas nossas igrejas, nas nossas casas. Levanta a mão aqui quem conhece alguém que anulou o voto. Quem conhece alguém que votou em branco. Que votou em Ciro ou em Simone. Agora é hora de falarmos para essas pessoas, Ciro está com Lula, Simone está com Lula. Quem anulou o voto tem que dar o voto no 13 pela democracia", disse a senadora.





Pesquisa divulgada pelo Instituto Atlas/Intel na última segunda-feira aponta que a senadora tem obtido sucesso em transferir votos ao petista, com 69,6% de seus eleitores manifestando intenção de votar em Lula no segundo turno. O mesmo levantamento também mostra que 51,13% dos votos de Ciro também estão migrando para o candidato do PT.