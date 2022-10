Wajngarten: 'Minas tem 19% de inserções diárias a menos para Bolsonaro'

Fabio Wajngarten mostra dados de inserções eleitorais em rádios de Minas (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Nesta quarta-feira (26/10), Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, fez um pronunciamento ao reclamar sobre irregularidades em inserções eleitorais em rádios. Fabio Wajngarten, secretário-executivo do Ministério das Comunicações, compartilhou nas redes sociais uma tabela comparativa mostrando que em Minas Gerais, por exemplo, tem 19% de propagandas a mais para o adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT).









A campanha de Bolsonaro entregou ao TSE um relatório acompanhado de um link público do Google Drive com acesso a uma planilha de horários que comprovaria que oito emissoras de rádios teriam reproduzido mais inserções a favor do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que do presidente.





Moraes negou o pedido e alegou que os dados apresentados pela campanha são inconsistentes. Ele acionou o Procurador-Geral Eleitoral, Augusto Aras, para apurar "possível cometimento de crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno do pleito" por parte da campanha de Bolsonaro.





Bolsonaro alega prejuízo



“As inserções foram realmente potencializadas - e muito - para o outro lado. Dezenas de milhares de inserções do outro lado. Do nosso lado, em rádio, aparecia quase zero. Isso desequilibra o processo democrático. O que nós sempre queremos e lutaremos: por democracia, respeito à Constituição e ao estado democrático de direito. Por isso a urgência em recorrer”, apontou o presidente em entrevista coletiva no Palácio do Alvorada.





Ele garantiu que o candidato que obtiver mais votos deva assumir a presidência, de forma justa. “Sabemos que está em cima, as eleições estão aí, mas um lado que é o meu está sendo muito prejudicado e não foi de agora. A gente espera que haja celeridade das autoridades de Brasília que eleições se decidam no voto. Aquele que tiver mais voto na urna deve assumir o cargo na data adequada”, afirmou.