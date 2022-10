Como anular o voto nas eleições de 2022?

Mesmo se mais de 50% dos eleitores anularem o voto, a eleição não será anulada. Vence o candidato que obtiver o maior número absoluto de votos válidos (foto: Reprodução/TSE)

O segundo turno das eleições acontece neste domingo (30/10) em todo o Brasil. Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam o pleito para a presidência da República e 12 estados terão a disputa para governador.

O segundo turno é realizado quando nenhum candidato consegue mais de 50% dos votos válidos (total de votos quando são excluídos os nulos e brancos) e é disputado entre os dois mais votados do primeiro. Não existe terceiro turno na legislação eleitoral brasileira.

Votos brancos e nulos são descartados na contagem de votos e não afetam o resultado das eleições. Mesmo se mais de 50% dos eleitores anularem o voto, a eleição não será anulada, porque vence o candidato que obtiver o maior número absoluto de votos válidos: 50% + 1.



Leia: Como votar em outra cidade no 2º turno?

O eleitor vota nulo quando escolhe uma sequência numérica que não corresponde a nenhum candidato ou partido, como 00, por exemplo, e vota em branco apertando a tecla "branco". Ambos têm o mesmo efeito para o resultado da disputa.

Quem votou nulo ou branco no 1º turno pode votar nominalmente em um candidato no 2º turno e vice-versa, assim como quem não compareceu à votação no 1º turno pode comparecer ao 2º.

Eleições 2022

O primeiro turno das eleições de 2022 foi realizado em 2 de outubro. Naquela data, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi escolhido por 48,43% dos eleitores, o equivalente a 57.259.504 votos. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, terminou com 43,20%, ou 51.072.345 votos.

Os outros candidatos mais lembrados pelos brasileiros foram Simone Tebet (MDB), com 4,16% (4.915.423 votos), e Ciro Gomes (PDT), com 3,04% (3.599.287 votos).

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 118 milhões de votos válidos no primeiro turno, além de 1,9 milhão de votos brancos e 3,4 milhões nulos. Mais de 32 milhões de pessoas não compareceram para votar, o que corresponde a 20,95% do eleitorado.

O candidato eleito em segundo turno, realizado neste domingo (30/10), tomará posse em 1° de janeiro de 2023.

Leia: Vídeo explica por que Minas Gerais é decisiva nas eleições presidenciais