Moraes exonerou servidor por atuação política e falta de desempenho

Segundo integrantes do tribunal, o gabinete de Moraes já tinha interesse em demiti-lo por questões ligadas ao desempenho do seu trabalho (foto: MARCELO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL)

Machado trabalhava na Secretaria Judiciária, da Secretaria-Geral da Presidência. Ele procurou a Polícia Federal para prestar depoimento dando sua versão sobre a demissão.





A campanha do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), acionou o TSE e informou que diversos comerciais da campanha não foram veiculados nas rádios.





Para Moraes, Machado teria atrapalhado o trabalho que estava sendo feito pela corte para responder à ação apresentada pela campanha de Jair Bolsonaro (PL) sobre um suposto boicote de rádios às inserções do presidente.

O servidor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre Gomes Machado foi exonerado, nesta quarta-feira (26/10), após o gabinete de Alexandre de Moraes, presidente da Corte, interpretar que ele estava tomando atitudes com falta de isenção e com aparência de atuação política.