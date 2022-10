Genial/Quaest: abstenção de voto pode reduzir vantagem de Lula

Lula mantém vantagem sobre Bolsonaro mas abstenção de votos pode ser importante para resultado final das eleições (foto: Miguel Schincariol / AFP)



No entanto, de acordo com o instituto de pesquisa, a abstenção de voto continua sendo importante para a definição do resultado das eleições e pode reduzir a vantagem do ex-presidente Luiz Inácio O último levantamento Genial/Quaest indica que há estabilidade nas intenções de voto para o segundo turno, que será realizado neste domingo (30/10).No entanto, de acordo com o instituto de pesquisa, a abstenção de voto continua sendo importante para a definição do resultado das eleições e pode reduzir a vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).





O levantamento ainda mostra que em votos totais, Lula oscila positivamente na última semana; mas entre "likely voters" - novo modelo de pesquisa do instituto -, Lula oscila negativamente. "Ou seja, o eleitor que diz que vai votar em Lula no Nordeste e no Sudeste tem alta propensão de não ir votar", explica Felipe Nunes, diretor do Instituto Quaest.

3/ Mas o que explica a diferença? A abstenção! Em votos totais, Lula oscila positivamente na última semana; mas entre likely voters, Lula oscila negativamente. Ou seja, o eleitor que diz que vai votar em Lula no Nordeste e no Sudeste tem alta propensão de não ir votar. pic.twitter.com/m1Vgatgb7s %u2014 Felipe Nunes (@felipnunes) October 26, 2022

As regiões em que há maior possibilidade de abstenção de voto são importantes para ambos os candidatos. Na campanha do segundo turno, Bolsonaro investiu em estratégias para reduzir a rejeição entre o eleitorado nordestino. No sudeste, o atual mandatário também se dedicou em virar votos.

Nesta quarta-feira (26/10), Bolsonaro faz sua quinta visita a Minas na campanha do segundo turno.

A pesquisa

O levantamento ouviu 2.000 pessoas em 120 municípios das cinco regiões do país entre os dias 23 e 25 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiabilidade de 95%. Pesquisa registrada BR-00470/22.