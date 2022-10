Michelle Bolsonaro participa de evento em Uberaba

A expectativa dos organizadores é que o evento receba aproximadamente cinco mil pessoas (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Renato Manfrim - Especial para o EM





Segundo informações da presidente do PL, em Uberaba, Ellen Miziara, o evento, que deve ter uma hora de duração e receber aproximadamente cinco mil pessoas, é organizado pelo Movimento Mulheres com Bolsonaro e tem o objetivo de mostrar o engajamento das mulheres na política.

“Mas o evento é voltado para todos os públicos. Já estão confirmadas as presenças de vereadores de Uberaba, Sacramento, Iraí de Minas, Campo Florido e Igarapava (SP). A previsão é que Michelle Bolsonaro, Elisa Araújo, Damares Alves e Greyce Elias realizem pronunciamentos durante o evento”, adiantou Miziara.

Dia das Crianças

Também em Uberaba, a Promotoria da Infância e Juventude Também em Uberaba, a Promotoria da Infância e Juventude aguarda uma série de ofícios da prefeitura e das forças de segurança, com detalhes da exposição de armamentos de guerra que aconteceu em evento do Dias das Crianças, no último dia 12, na Praça da Mogiana.

O coordenador regional da Promotoria da Infância e Juventude do Triângulo Mineiro, André Tuma, declarou no início desta semana que a Prefeitura de Uberaba, a Guarda Municipal e as polícias Civil, Penal, Militar e Federal, além de Exército e Tiro de Guerra, encaminhem uma série de ofícios em um prazo de dez dias.



“Para formarmos uma linha de atuação nesse caso, queremos saber toda a logística do evento, ou seja, quantas e quais armas estavam expostas, quantos agentes participaram da exposição, entre outros detalhes”, disse Tuma.

Segundo o artigo 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é crime vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar, de qualquer forma, para criança ou adolescente arma, munição ou explosivo, sob risco de pena de reclusão de três a seis anos.

“São dois pesos e duas medidas. Eu não vejo em Uberaba a Promotoria da Infância e Juventude investigando, por exemplo, casos em que menores de idade são aliciados por traficantes de drogas. Na minha opinião, as forças de segurança da cidade estão de parabéns. Todas as crianças que estiveram na exposição de armas estavam acompanhadas de seus pais. Antes as crianças conhecerem armas ao lado de seus responsáveis e das mãos de policiais do que na rua com bandidos”, considerou Ellen Miziara.