Felipe Neto passa 100 milhões de views em vídeos desmentindo bolsonaristas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comunicador digital Felipe Neto bateu, na tarde desta sexta (14), a marca de 100 milhões de visualizações de vídeos em que desmente notícias falsas relacionadas às eleições. Os números foram obtidos em 18 vídeos, publicados a partir de 3 de outubro, um dia após o primeiro turno, em diferentes plataformas, como Twitter, TikTok e Instagram.





Na quarta (12), por exemplo, Felipe Neto postou conteúdo desmentindo a fake news de que o boné com a sigla "CPX" usado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em evento no Rio de Janeiro teria alguma relação com grupos criminosos.





A inscrição no boné do petista é a abreviação da palavra "complexo", nome dado a conjuntos de favelas, e não uma gíria falada por traficantes de drogas. O ato de campanha era no Complexo do Alemão, na zona norte da cidade. Só no Instagram o vídeo teve mais de 6 milhões de visualizações.



Felipe Neto se tornou uma voz antibolsonarista e já declarou voto em Lula. Desde o início da corrida presidencial para o segundo turno, ele intensificou a publicação de conteúdos em suas redes sociais para esclarecer informações falsas que circulam na internet.