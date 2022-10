Boulos para Nikolas em debate: "Moralista de ocasião"

Os congressistas em debate foram os deputados com a votação mais expressiva das eleições deste mês (foto: Reprodução)



Por Luana Pedra

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) afirmou que “é preciso ter cuidado com moralistas de ocasião”. A declaração foi dada durante debate organizado pela emissora de TV, CNN Brasil, em referência ao seu oponente, Nikolas Ferreira (PL) , deputado federal eleito com mais votos no Brasil.





A provocação foi feita após a pergunta da mediadora Luciana Barreto, que questionou ao psolista “qual é a função de um deputado federal de oposição dentro do sistema democrático”. Ao responder, Boulos afirmou que é necessário que o parlamentar respeite as regras da democracia e não questione o resultado das urnas a qual ele mesmo foi eleito.





Nikolas Ferreira declarou, um dia após as eleições, suas dúvidas em relação à votação do primeiro turno das eleições presidenciais em Minas Gerais, já que o estado votou majoritariamente no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , mas reelegeu o governador Romeu Zema (Novo), que declarou, posteriormente, seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL)





Em continuação a sua resposta sobre o tema abordado, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra ressaltou que os “moralistas de ocasião” pregam um comportamento conservador, mas na “vida privada da pessoa, é outra coisa”.





“Temos que tomar muito cuidado com os moralistas de ocasião. Com gente que tenta transformar uma eleição presidencial em uma guerra santa, em quem é mais cristão do que o outro. Em gente que vive falando da família tradicional, dos costumes, da moral, aí você vai olhar a vida privada da pessoa, é uma outra coisa”, disse o congressista.

Os parlamentares em debate foram os deputados com a votação mais expressiva das eleições deste mês. Nikolas Ferreira angariou 1.492.047 votos em Minas Gerais, sendo o mais votado do Brasil, e Guilherme Boulos ficou em segundo lugar, com 1.001.472 votos em São Paulo.