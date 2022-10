Mesária é presa na Bahia acusada de votar no lugar de eleitor

Mesária foi flagrada digitando números para eleitor (foto: Reprodução)

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma mesária digitando o voto no lugar do eleitor.[VÍDEO 1]

O EM Confirma verificou e concluiu que o vídeo é VERDADEIRO.

O caso se passou em Paramirim (BA). A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) confirmou a ocorrência. A mesária foi levada à sede da Polícia Civil da cidade acusada de violar o sigilo de voto. Será apurado se a mulher usou de má fé ou se tentou induzir o eleitor.

Com um pedaço de papel na mão ela pergunta em voz alta ao eleitor se “São os números que estão aqui atrás”. Ela digita os três números para senador, os repetindo em voz alta para na sequencia perguntar “se é essa moça” e fala o nome da candidata. Pede ao eleitor para apertar a tecla “confirma”.

“Para governador do senhor é esse aqui também?”, questiona. Ela repete os dois números em voz alta e indica ao eleitor a tecla verde. Ela digita novamente e torna a perguntar “se é esse aqui que o senhor quer votar”. O mesmo processo se repete para o voto em presidente.

Não é possível afirmar que se trata de um idoso, pois o senhor usa uma máscara que esconde boa parte do rosto e um boné. O vídeo mostra que havia outros eleitores na sala aguardando a vez de votar. No fim do vídeo, uma voz de fundo questiona “Não existe isso não, existe?”.

A mesária estava acompanhada de outras duas pessoas.

Depois de anunciar “Pronto, o senhor terminou”, ela fala se dirigindo a quem está na sala: “Eu disse eu vou falar alto, mas é para vocês verem que eu não tô (sic)...”. Na sequência, o vídeo é interrompido.