Presidente de seção some com urna e é preso em Araguari

Um presidente de seção foi preso por desaparecer com uma urna eletrônica, neste domingo (2/10), em Araguari. Uma urna reserva foi usada, e a votação no local atrasou aproximadamente 30 minutos para ser iniciada.

A seção fica no bairro Ouro Verde, na cidade do Triângulo Mineiro. O presidente teria que chegar ao local às 7h e estar com o equipamento pronto em seguida. Contudo, à 7h45 não havia sinal do homem nem da urna.