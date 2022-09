Falso: Nenhum professor deu aula pelado em universidade de Campos

Vídeo foi registrado, na verdade, na Universidade Regional do Cariri (Urca), no Ceará, e seria performance artística (foto: Reprodução) Áudio e vídeo que circulam no Whatsapp afirmam que um professor supostamente ligado ao Partido dos Trabalhadores (PT) deu aula pelado na Universidade Federal de Campos (RJ). O vídeo, de 1 minuto e 10 segundos mostra um homem nu entregando papéis a um grupo de pessoas. No áudio que é repassado em arquivo à parte, um homem com sotaque carioca narra os acontecimentos, que teriam ocorrido no estabelecimento de ensino superior onde seu filho estuda.





O EM Confirma verificou em concluiu que as afirmações são FALSAS.





No áudio, um homem com sotaque carioca afirma que seu filho, aluno da "Universidade Federal de Campos", presenciou o fato. "O professor foi dar aula dentro da sala de aula pelado, com a estrela do PT no peito", afirma. O homem relata ainda que o filho "ligou para o primo dele que é policial federal em Campos e prenderam o professor e o reitor que permitiu". E que "o juiz ontem bateu martelo que professor vai ficar preso até entender que existe dentro de sala de aula pessoas que não aceitam o que ele fez". O homem diz ter ainda aconselhado o filho a ameaçar, numa situação dessas, "dar um tiro na cara", e que o pai assume a situação.





Junto com o áudio, é repassado um vídeo com título "Professor petista" e legenda "Taí (sic) o nível das universidades". As imagens mostram efetivamente um homem nu, mas não numa sala de aula - as imagens foram tiradas de contexto. Com uma sacola no ombro, ele anda por um espaço parecido com o pilotis de um prédio. No fim da gravação, ele tira a bandeira do movimento LGBT+, cobre o corpo e é aplaudido pelos presentes.





O EM entrou em contato com a Delegacia da Polícia Federal em Campos. O chefe da unidade, delegado Marco Aurélio P. Reis Júnior, informou "que nos últimos meses não houve qualquer prisão de um professor ou de um reitor em universidade de Campos dos Goytacazes/RJ". A Superintendência de Polícia Federal do Rio de Janeiro também negou qualquer ocorrência similar.





O vídeo não foi gravado em Campos, mas sim no saguão da Universidade Regional do Cariri (Urca), no Ceará, instituição ligada ao governo do estado. Importante destacar que não existe uma Universidade Federal de Campos, como pretende o áudio.



A Urca se pronunciou sobre o assunto: trata-se de uma performance artística individual e independente, voltada para o combate ao preconceito contra o público LGBT , ocorrida há quatro meses. O personagem não é aluno nem professor da universidade e o ato ocorreu à revelia da instituição.





O homem seria aluno do mestrado profissional em Artes, o ProfArtes, que não é propriamente da Urca, mas ministrado por diversas instituições de ensino superior. "Imagens e vídeos registrados no Campus Violeta Arraes em Crato/CE, há mais de quatro meses e veiculados recentemente, tornaram pública a performance de um artista que não faz parte do quadro docente da Urca, despertando a opinião pública. Trata-se de uma ação pontual sem ligação essencial com as características determinantes da política de formação dos Cursos de Teatro e Artes Visuais, que atualmente funcionam neste campus", informou em nota.





"Estes cursos constituem o Centro de Artes da URCA, que tem se caracterizado por exímia formação profissional no campo das artes, realização de eventos, mostras didáticas e artísticas, residências, exposições e curadorias em variados temas; participado de importantes festivais como o Festival Sérvulo Esmeraldo junto ao Instituto que leva o nome deste reconhecido artista cratense, revelado grandes talentos", completou.





Procurando informações a respeito, o EM Confirma encontrou em sites outra versão do áudio, na qual os fatos se passariam numa universidade federal da Bahia.