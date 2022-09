Qual é o número de Bruno Miranda na disputa ao Senado nas eleições 2022?

Filiado ao Partido Democrático Brasileiro (PTB) o candidato Bruno Miranda concorre ao cargo de senador com o número 123. Em Minas Gerais, o vereador compõe a chapa com o candidato ao governo estadual Marcus Pestada (PSDB) e o postulante à Presidência da República Ciro Gomes (PDT).

Nascido em Belo Horizonte, o cirurgião-dentista e professor de história , de 43 anos, cumpre o terceiro mandato como vereador da capital mineira. Em 2014, foi eleito deputado estadual suplente no estado mineiro. Além disso, ele é presidente do PDT-BH

Candidatos do Pros protestam em BH por falta de repasses do partido

Registrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 10 de novembro de 1981, o PDT tem como presidente o ex-ministro do Trabalho Carlos Lupi. A sigla tem como vice-presidente Ciro, também ex-governador do Ceará