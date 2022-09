'A miséria não é só problema meu', diz Lula a 'empresários peso-pesados'

Lula chegou com Janja e estava acompanhado também do candidato a vice, Geraldo Alckmin (foto: Reprodução/Youtube)

O jantar do Esfera Brasil em torno do ex-presidente Lula (PT) conseguiu reunir um maior número de empresários peso-pesados que o do encontro que o mesmo grupo fez com o presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Eu preciso de vocês para acabar com a miséria do Brasil", disse Lula numa ante-sala do evento a alguns dos banqueiros e empresários. "Ela não é um problema só meu", seguiu. O ex-presidente afirmou também que a eleição ainda não está ganha, e que foi à reunião justamente para conquistar o voto dos presentes.

O encontro foi realizado na casa de João Carlos Camargo, presidente do grupo Esfera Brasil, os empresários Rubens Ometto, da Cosan, Fabio Ermírio de Moraes, do grupo Votorantim, o presidente da Fiesp, Josué Gomes, o presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney, o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, o banqueiro André Esteves, do BTG, Benjamin Steinbruch, da CSN, Abilio Diniz, do Carrefour, Flávio Rocha, da Riachuelo, Michael Klein, das Casas Bahia, Dan Ioschpe, do grupo Iochpe-Maxion, o advogado Nelson Wilians e Cândido Pinheiro, da Hapvida.

Alguns deles também participaram da conversa com Bolsonaro, mas Josué, Ometto e Abilio, por exemplo, não estavam no encontro com o presidente.

A reunião foi organizada pelo Esfera e pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas, grupo que coordenou também encontros de Lula com empresários da construção civil e personalidades da área jurídica.

Lula chegou com Janja e está acompanhado também do candidato a vice, Geraldo Alckmin. Ele levou à reunião também a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffman (PR), o presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante, os deputados federais Alexandre Padilha e Emídio de Souza, e o economista Gabriel Gallípolo.

