Veja as pesquisas para presidente que serão divulgadas nesta semana

Duas das oito pesquisas serão divulgadas nesta segunda-feira (26/9) (foto: Ricardo Stukert/PT; Alan Santos/PR; PDT/Divulgação; Agência Senado/Reprodução)

Pelo menos oito pesquisas para presidente da República serão divulgadas na semana que antecede as eleições. Entre os institutos estão FSB, Ipec, Atlas, Genial/Quaest, Exame/Ideia, Datafolha e CNT/DMA.



O Ipec publicará os números do levantamento contratado pela TV Globo nesta segunda-feira (26/9) e também no sábado (1/10). Já o Datafolha apresentará os dados na sexta (30/9).



Na pesquisa anterior do Ipec, em 19/9, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderava com 47%, contra 31% de Bolsonaro. Em 22/9, o Datafolha também colocou o petista à frente, com 47% a 33%.



Ciro Gomes (PDT) alcançou 7% tanto no Ipec quanto no Datafolha, enquanto Simone Tebet (MDB) foi a preferida de 5% dos entrevistados.



O primeiro turno da corrida presidencial está marcado para o domingo, 2 de outubro. Também haverá votação para governador, senador, deputado estadual (distrital, no DF) e deputado federal.





Confira as datas das próximas pesquisas





BTG/FSB: 26/9

Globo/Ipec: 26/9

Atlas: 27/9

Genial/Quaest: 28/9

Exame/Ideia: 29/9

Globo, Folha de S. Paulo e Datafolha: 30/9

Globo/Ipec: 01/10

CNT/MDA: 01/10