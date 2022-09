XP/Ipespe: vantagem de 11 pontos

A pesquisa XP/Ipespe para as eleições presidenciais deste ano, divulgada ontem, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando a disputa, com 46% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 35%. Em terceiro lugar, Ciro Gomes (PDT) aparece com 7%, e Simone Tebet (MDB) com 4%. Em seguida, Soraya Thronicke (União Brasil), com 1%.





Em relação à pesquisa anterior, divulgada em 31 de agosto, Lula subiu três pontos percentuais, acima da margem de erro. O petista estava com 43% das intenções de voto e agora caminhou para 46%. Bolsonaro manteve os 35% de intenção de voto. Ciro e Tebet oscilaram para baixo, sendo que o pedetista caiu de 9% para 7%, e a emedebista, de 5% para 4%. Vera Lúcia (PSTU), José Maria Eymael (DC), Felipe D’Avila (Novo), Padre Kelmon (PTB) e Sofia Manzano (PCB) não pontuaram. Leonardo Péricles (UP) não foi citado por nenhum entrevistado.





Votos em branco, nulo, e quem não vai votar em nenhum candidato somam 5%. Os que não souberam ou preferiram não responder são 2%. Foram entrevistadas 2.000 pessoas por telefone entre 19 e 21 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O levantamento tem 95,5% de confiança. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08425/2022.

Primeiro turno





Intenção de voto estimulada para presidente *





Lula (PT) 46%

Jair Bolsonaro (PL) 35%

Ciro Gomes (PDT) 7%

Simone Tebet (MDB) 4%

Soraya Thronicke (União Brasil) 1%

Branco/Nulo/Não vai votar 5%

Não sabe/Não respondeu 2%





*Outros candidatos não pontuaram