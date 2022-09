Viana divulga vídeo associando Zema e Kalil: 'Laranja está quase vermelho'

"Em vermelho eu não voto de jeito nenhum e laranja está em cima do muro. Está quase vermelho", diz trecho do vídeo de campanha do senador Carlos Viana (PL), que coloca Zema e Kalil como candidatos parecidos (foto: Divulgação/Prefeitura de Belo Horizonte; Leopoldo Silva/Senado; Instagram/Reprodução) Em terceiro lugar na maioria das pesquisas de intenção de voto, Carlos Viana (PL) busca tirar a polarização da disputa mineira entre Alexandre Kalil (PSD) e o governador Romeu Zema (Novo) colocando os dois candidatos como “mais do mesmo”.

Não queremos aquele laranja nem aquele outro que virou vermelho. Aqui somos Viana e o Capitão!!



Vamos, juntos, fazer de Minas um lugar muito melhor para se viver! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDD3A#MinasdoFuturo #Viana22 #VianaGovernador22 #VianaporMinas #CarlosViana pic.twitter.com/uK0iUWQvqT %u2014 Carlos Viana 22 (@carlosaviana) September 20, 2022

Em vídeo postado em suas redes sociais, a campanha do senador faz uma animação, colocando dois homens, moradores da área rural do estado, conversando sobre quem eles irão escolher para ser governador de Minas Gerais no pleito deste ano.

“Para governador, você está com aquele laranja ou com aquele outro que virou vermelho ?”, indaga um personagem do vídeo. “Em vermelho eu não voto de jeito nenhum e laranja está em cima do muro. Está quase vermelho”, responde o outro personagem.





No final do vídeo, o personagem afirma que vai votar em Carlos Viana por ele ser o candidato do “capitão”, o presidente Jair Bolsonaro (PL).