Pesquisa Ipec: Lula tem 15 pontos de vantagem sobre Bolsonaro em Minas

Em Minas Gerais, Lula (PT) está 15 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro (PL) (foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP e TIMOTHY A. CLARY / AFP)

A pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira (20/9) também trouxe dados sobre a disputa presidencial entre eleitores de Minas Gerais e outros estados da região Sudeste. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue à frente de Jair Bolsonaro (PL), cenário que se repete também em São Paulo. Já no Rio de Janeiro. há empate técnico entre os dois favoritos.Em Minas, Lula manteve os 46% das intenções de votos da última pesquisa, ficando 15 pontos percentuais à frente de seu principal rival. Bolsonaro, por sua vez, subiu de 30% para 31%.Para este levantamento foram ouvidas 2.000 pessoas entre os dias 17 e 19 de setembro em 101 cidades do estado. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança do estudo é de 95%. A pesquisa está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número MG-03406/2022.