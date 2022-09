Maioria pela suspensão no STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria pela suspensão do piso nacional da enfermagem. Com o voto do ministro Gilmar Mendes, seis dos 11 magistrados mantiveram a decisão que pede mais explicações sobre a origem da verba utilizada para o reajuste salarial da categoria. No início do mês, o ministro Luís Roberto Barroso decidiu pela suspensão da Lei 14.314/2022, até que sejam esclarecidos os impactos da medida sobre a situação financeira de estados e municípios, a empregabilidade e a qualidade dos serviços de saúde.





A medida foi acompanhada em votação colegiada por Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e, agora, Gilmar Mendes. Kassio Nunes Marques, André Mendonça e Edson Fachin votaram para derrubar a suspensão. A lei do piso nacional de enfermagem foi aprovada pelo Congresso Nacional e determinava que os enfermeiros recebam um valor mínimo de R$ 4.750 mensais. Para os técnicos em enfermagem, o salário seria de R$ 3.325, e para os auxiliares de enfermagem e parteiros, R$ 2.375.





Na decisão, Barroso apontou a necessidade de se determinar uma fonte de custeio para os aumentos salariais e citou o risco de demissões caso não existam recursos para o cumprimento da medida. O piso gerou preocupação em entidades do setor hospitalar, que apontaram riscos de fechar as portas tendo de arcar com os novos valores. Em 10 de agosto, a Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde) e outras sete entidades pediram a suspensão da Lei 14.314/2022 questionando a constitucionalidade da regra, publicada em 5 de agosto.





O julgamento segue até hoje e os ministros podem alterar seus votos ou pedir a interrupção da pauta. Ainda não votaram Luiz Fux e Rosa Weber. Profissionais da enfermagem organizam protestos contra a decisão do STF pelo país. Em Belo Horizonte, a categoria foi às ruas na segunda-feira e há nova manifestação marcada para a quarta-feira da semana que vem.





O diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Rebello, afirmou ontem que “o pleito do piso salarial é legítimo, mas o Congresso deixou de analisar o ponto que causou esse impasse. É fundamental pensar numa fonte pagadora para pagar o piso”, disse. Para Rebello, o Congresso não analisou o impacto orçamentário do piso, o que eleva a insegurança da oferta do serviço em saúde e fiscal dos municípios. “Existem 825 municípios com apenas um hospital. É preciso calcular os efeitos observando isso”, destacou. O tema já foi motivo de manifestação da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), que se posicionou como amicus curiae ou “amigo da corte” na ação em julgamento.