'Lamentável', diz Eduardo Bolsonaro sobre deputado que atacou jornalista

"O que ocorreu ontem após o debate dos candidatos ao Governo de SP é lamentável por muitos motivos. Em primeiro lugar, não há justificativa para provocar uma jornalista e tentar constrangê-la gratuitamente no seu local de trabalho, sem que ela tenha dado qualquer motivo para isso", publicou o filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), que também atacou Vera no mês passado.

Registro em vídeo

A jornalista chamou os seguranças e começou a filmar o deputado que também estava gravando. "Quer fazer vídeo? Você veio é o quê? Deputado? Veio para fazer essa palhaçada", disparou a jornalista ao deputado.





"Vou registrar um boletim de ocorrência de ameaça contra o deputado Douglas Garcia, do PL. Há centenas de testemunhas. Usou o convite no estafe de Tarcisio Freitas no debate apenas para vir mentir e me acossar e ameaçar", publicou Vera em sua página no Twitter.

Bolsonaro ataca Vera

No mês passado, Jair Bolsonaro atacou Vera durante o debate da TV Bandeirantes após ser questionado sobre a cobertura vacinal no Brasil.





“Vera não podia esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim. Deve ter alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido em um debate. Uma vergonha para o jornalismo brasileiro”, disse.

