'EM Entrevista' recebe Coronel Wanderley, vice candidato ao governo de MG

Coronel Wanderley, vice candidato ao governo de Minas na chapa de Carlos Viana, é o convidado do 'EM Entrevista', desta quarta-feira (31/8) (foto: Reprodução/Instagram) Portal Uai, a partir de 11h30. O “EM Entrevista” recebe, nesta quarta-feira (31/8), Coronel Wanderley (Republicanos), que concorre na chapa do senador Carlos Viana (PL) ao governo de Minas Gerais. Ele responderá os questionamentos dos jornalistas ao vivo no YouTube do, a partir de 11h30.









O agora postulante a vice vê com bons olhos o alinhamento com o presidente. "(Bolsonaro) é a melhor escolha. Está de acordo com nossa linha de pensamento e princípios", afirmou ao Estado de Minas.





O Republicanos é a primeira experiência de Wanderley Amaro na política partidária. Ele se filiou à sigla neste ano e se colocou à disposição dos dirigentes para concorrer ao Senado Federal. Compromissos anteriormente assumidos pela legenda, porém, frustraram os planos.





Coronel Wanderley é o segundo convidado desta semana de uma série de sabatinas com candidatos a vice em Minas a responder os questionamentos dos jornalistas do Estado de Minas.





As sabatinas vão durar 40 minutos e serão conduzidas, sempre, por dois integrantes da equipe de jornalistas do EM. A entrevista também será às 11h30.









Já na quinta-feira (1°/9) o podcast receberá dois candidatos a vice. A primeira atração, às 11h30, será Jordano Metalúrgico do PSTU, vice de Vanessa Portugal, também filiada ao PSTU. Às 13h30, a bola da vez vai ser o vice-governador mineiro Paulo Brant (PSDB), que concorre à reeleição em uma das chapas que rivalizam com Zema. Fora do Novo desde 2020, Brant, desta vez, vai às urnas ao lado de Marcus Pestana, outro tucano.





O último a participar, na sexta-feira (2/9), será o deputado estadual André Quintão, do PT. Ele é o candidato a vice-governador de Alexandre Kalil (PSD).