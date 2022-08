Jair Bolsonaro questiona dados sobre população que passa fome no país

Jair Bolsonaro, presidente da República (foto: DOUGLAS MAGNO/AFP)

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a questionar a fome no Brasil, durante participação no programa “Pânico”, da Jovem Pan, ontem. “Hoje em dia, a extrema pobreza é quem ganha até 1,9 dólar por dia, são 10 reais. O Auxílio Brasil hoje paga 20 reais por dia, então esses 30 milhões podem buscar o Auxílio Brasil”, disse. Para Bolsonaro, os dados da fome no Brasil não são reais. Publicado no início de junho, o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da COVID-19 no Brasil aponta que são 33,1 milhões de pessoas passando fome no país, o mesmo nível de 30 anos atrás.

Durante entrevista, Bolsonaro questionou se havia gente "pedindo pão no caixa da padaria", mas logo recuou e afirmou que "deve ter gente que passa fome". "Alguém vê alguém pedindo pão no caixa da padaria? Você não vê, pô. Até no interior… Tem gente que passa mal, sim, mas quem porventura está na linha da pobreza, passando fome, que sim, deve ter gente que passa fome… Tá na iminência aqui da própria Caixa Econômica, junto com o Ministério da Cidadania. Tem um aplicativo para o cara se cadastrar no Auxílio Brasil, sem depender de favores aí de gente do município", afirmou também.





LULA Ainda ontem, Bolsonaro, em encontro com empresários, ironizou a entrevista do seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao “Jornal Nacional”, da Rede Globo. “Acreditar nessa conversa mole de: 'Você vai ter tudo, eu vou passar a gasolina para R$ 3, vai todo mundo comer picanha todo fim de semana'. Cola isso? Não tem filé mignon para todo mundo”, disse Bolsonaro durante evento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

O presidente ainda ironizou fala de Lula, que disse, durante a entrevista, que iria “conversar” com todos os deputados e não usaria moedas de troca com o Centrão. Para Bolsonaro, a relação com o Congressso é uma "dificuldade". “Muita gente boa aqui sabe como é a dificuldade [da relação] Executivo-Legislativo. Não é esse papinho [do Lula] de ontem: 'Eu vou conversar'. Conversar p...

nenhuma. Acha que, ali [no Congresso], tá todo mundo na farra pra ser cantado, pra levar pra casa? Não é assim que funciona o negócio. Na prática, a realidade é uma coisa bem diferente”, afirmou.

Bolsonaro ainda comentou sobre a declaração de Lula sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Durante entrevista, o ex-presidente chegou a convidar a apresentadora Renata Vasconcellos para conhecer a produção de alimentos feita pelo movimento.

"Pacificamos o campo titulando terras. Eu vi o Lula falando ontem: 'Temos um novo MST'. Aí você vai modificar o DNA da cobra, da sogra? Isso é humor, pra deixar bem claro", disse. O chefe do Executivo federal também defendeu suas ações durante a pandemia de COVID. E criticou Lula pelos seus posicionamentos. Bolsonaro defendeu, mais uma vez, o uso de remédios sem eficácia contra a COVID. “Fiz o contrário, fui pra rua, de moto, pela periferia de Brasília. Sem máscara. Pra mostrar pro povão que, na minha idade, com o preparo físico que eu tinha, não tinha problema nenhum.”