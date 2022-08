Pesquisa: com apoio de Lula, Kalil toma a frente de Zema e lidera com 36%

Com apoio de Lula, Kalil toma a frente pela disputa do governo de Minas Gerais (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Quando associado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) lidera a disputa pelo governo mineiro com 36% das intenções de voto. Candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo), por sua vez, tem 26% quando associado a Felipe d'Avila, candidato à Presidência da República do partido Novo. É o que aponta nova pesquisa do Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (12/8).









Na última pesquisa divulgada, o ex-prefeito de BH, com apoio de Lula, tinha 42%. Zema, com apoio de Felipe d'Ávila aparecia com 26%, assim como no último levantamento. Carlos Viana tinha 20%, sendo que na última pesquisa tinha 15% das intenções. Votos brancos e nulos chegavam a 7%; indecisos, 11%.

Pesquisa sem apoio dos presidenciáveis

O novo levantamento divulgado pela Genial/Quaest mostra que Zema tem 46% das intenções de voto. Kalil tem 24% , em seguida, Carlos Viana, com 6%. Vanessa Portugal (PSTU) com 2%. Marcus Pestana (PSDB) e Lorene Figueiredo (PSOL) pontuaram 1%.





O levantamento foi realizado entre os dias 6 a 9 de agosto e contou com 2.000 entrevistados com 16 anos ou mais em Minas Gerais. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.





A pesquisa foi registrada no TSE com o número MG-09990/2022 e BR-08299/2022.