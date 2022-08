PSDB oficializa candidatura de Marcus Pestana ao governo de Minas

(foto: JAIR AMARAL/EM/D.A.PRESS)

O PSDB lançou, ontem, a candidatura do ex-deputado federal Marcus Pestana ao governo de Minas. O nome do vice não foi definido e deve ser oficializado na próxima segunda-feira. O partido, que também definiu apoio ao vereador Bruno Miranda (PDT) na disputa pelo Senado, lançou 54 candidatos a deputado estadual e 54 a deputado federal. Em Minas, a legenda está junto de PDT e Cidadania. “Precisamos imediatamente atacar a fome e a miséria. O Brasil vive um momento delicadíssimo. Num segundo momento, arrumar a casa, que não está arrumada. Não para ganhar medalha de responsabilidade fiscal, mas que tenha recursos disponíveis, equacionados, para educação de qualidade, acesso à saúde e segurança para o cidadão mineiro”, disse Pestana, durante a convenção que oficializou as candidaturas.

“O jogo não começou. Como dizia o Didi, nosso grande craque da Seleção 58, jogo é jogo, treino é treino. Então, o jogo não começou, a sociedade não está antenada nas eleições, está preocupada com fome, desemprego, miséria, tudo isso que atormenta a vida do brasileiro. Quando entrarem o rádio e a televisão, vamos ver que essa polarização [entre Romeu Zema e Alexandre Kalil] é fugaz, muito tênue, e existem quatro candidaturas bastante competitivas”, afirmou Pestana também.

Lideranças do PSDB estiveram na convenção, como o presidente da legenda em Minas, Paulo Abi-Ackel, o vice-governador Paulo Brant e o deputado federal Aécio Neves. “Estou muito animado, o PSDB tem a legitimidade consagrada por quatro mandatos nas últimas décadas, três agora muito recentemente, governando Minas Gerais com resultados”, afirmou Aécio.

“O PSDB se coloca novamente como postulante ao palácio com objetivo de resgatar o que Minas perdeu: influência nacional, capacidade de interferir nas grandes questões do Brasil. Estou entusiasmado com a candidatura de Pestana", disse ainda o parlamentar.

Aécio chegou a estudar a possibilidade de disputar o Senado, mas o candidato da chapa será Bruno Miranda. “Apesar de todas as pesquisas me colocarem em primeiro lugar ao Senado, priorizei o que é essencial para nós agora: recolocar o PSDB como alternativa de poder, de governo em Minas, para isso era preciso fortalecer a aliança. Por isso, abri mão da disputa ao Senado, vamos apoiar o vereador Bruno Miranda”, completou Aécio.

Além de Pestana, estão na disputa pelo governo de Minas Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB). Na corrida por uma vaga no Senado, estão, além de Miranda, Alexandre Silveira (PSD), Cleitinho (PSC), Dirlene Marques (PSTU), Naomi Coura (PCO), Pastor Altamiro Alves (PTB) e Irani Gomes (PRTB).

CIDADANIA Cidadania talvez fez convenção ontem, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Candidato à reeleição, o deputado João Vítor Xavier lamentou a federação com o PSDB e reafirmou apoio à reeleição de Zema. “É uma lamentação muito clara desde o início desse processo. Não concordo com o que aconteceu, entendo que o Cidadania não teve o tratamento respeitoso que merecia. Entendo que o partido poderia e deveria ter composto a chapa do governador Romeu Zema através do jornalista Eduardo Costa, que recebeu esse convite, mas faz parte do processo democrático", afirmou.

Apesar de não estar presente, por causa de um mal-estar que o fez cancelar sua agenda, o governador Romeu Zema gravou um vídeo para o evento, agradecendo o apoio do partido e afirmando a importância de contar com o Cidadania para essa reeleição ao governo mineiro.

João Vitor Xavier afirmou que a federação com o PSDB pode não se manter nos próximos anos, mas que, caso firme, o Cidadania e o PSDB vão formar um bloco dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. "Foi uma coisa feita de maneira tão afobada, que só Deus sabe como que vai ser no futuro. Mas acredito (que na Assembleia Legislativa de Minas Gerais) vamos formar um bloco na frente, inclusive apoiando o governador Romeu Zema reeleito, até porque o PSDB foi, durante esses 4 anos, base do Romeu Zema", lembrou.

Em relação ao Senado, o Cidadania não indicou nome e também não declarou apoio a nenhum dos principais candidatos à Câmara Alta do Congresso Nacional. O partido deixou os seus filiados livres para escolherem quem mais os representam ideologicamente. Já na Presidência, o apoio do Cidadania vai à candidata do MDB, Simone Tebet, porque o partido faz parte da coligação junto ao MDB.

“O estado está abandonado”, diz Kalil

Maria Paula Monteiro*

O candidato do PSD ao governo de Minas Gerais, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, esteve em Juiz de Fora, na Zona da Mata, ontem, onde criticou o seu principal adversário no pleito deste ano, o governador Romeu Zema (Novo). Ele disse que “o estado está abandonado”. Em aliança com o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Kalil afirmou ainda que, caso eleito, quer “governar para o povo”. Ele vistou a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), acompanhado pela prefeita Margarida Salomão (PT), e também apontou problemas na educação do estado. “

Temos que reconstruir a educação em Minas. As aulas voltaram sem professores. Estamos atrás no ensino integral, somos o último na região Sudeste”, declarou o candidato. Kalil afirmou também que ajudou “a construir a fábrica da Mercedes” enquanto morou em Juiz de Fora, e que, na época, “Minas Gerais tinha voz”. O candidato do PSD também sinalizou apoio aos servidores públicos em uma possível gestão, dizendo que foram “largados” e que quer “ouvi-los e ajudá-los”.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Paulo Nogueira

PSC lança Cleitinho ao Senado

O Partido Social Cristão (PSC) oficializou, ontem, a candidatura do deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) ao Senado por Minas Gerais e o apoio à reeleição do governador Romeu Zema (Novo). A confirmação ocorreu durante convenção da legenda em Belo Horizonte. O apoio não é unânime, porque Cleitinho não estará ao lado do chefe do Executivo estadual. Ele vai apoiar o senador Carlos Viana (PL), candidato ao governo de Minas. "Falei que estou com Bolsonaro, estou com Viana, porque me abraçaram. E eu abraço quem me abraça, eu honro quem me honra. Eu vou honrar tanto o presidente Bolsonaro quanto o Carlos Viana", afirmou Cleitinho, que se diz um nome “diferente” na disputa ao Senado.

“É representar o povo, é isso. A expectativa é fazer o melhor, trabalhar, entrar agora para ser candidato a senador, chegar na campanha, fazer campanha limpa, honesta, e mostrar que tem jeito de ser senador sem comprar ninguém, só conquistando. É só olhar para mim que já mostra que sou diferente", afirmou também o candidato.

O presidente do PSC em Minas, deputado federal Euclydes Pettersen, candidato à reeleição, comentou o apoio a Zema no âmbito estadual e a Bolsonaro no nacional. O partido espera eleger quatro deputados federais e três deputados estaduais este ano. “Com todo nosso compromisso de acompanhar nosso governador à reeleição, Romeu Zema, e também acompanhar a reeleição do nosso presidente Bolsonaro”, disse.

Além do PSC, Novo, PP, Podemos, Agir, Solidariedade, MDB, PMN, DC, Patriota e Avantes são legendas aliadas a Zema para o pleito deste ano. Após o fim do prazo para as convenções, ocorrido ontem, os partidos têm agora até o próximo dia 15 para registrar as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o pleito de outubro.