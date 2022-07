'Vendi mais mais de 150 camisas', diz apoiador de Bolsonaro em Juiz de Fora

Vendedor diz comercializar apenas camisetas do Jair Bolsonaro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Centenas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se concentraram nas imediações do Aeroclube de Juiz de Fora, na Zona da Mata, para receber o presidente da República, na manhã desta sexta-feira (15/7).









Com fabricação própria, ele conta que faturou bastante nas eleições passadas e, só hoje, vendeu mais de 150 camisetas. Para ele é importante participar do evento, quanto comercializar as peças de roupa.





"Além de eu estar apoiando, eu tô fazendo o meu dinheiro, que é um ganho para poder ajudar na minha aposentadoria. Eu tô ajudando também que a pessoa se vista de Brasil, se vista de Bolsonaro", serviço este que ele diz ser uma forma de apoiar à Pátria, declarou o vendedor.





A engenheira Bárbara Giacomini, de 29 anos, também esteve presente no evento. Para ela, a ocasião é uma oportunidade de mostrar à sociedade que cada cidadão tem o seu lado político, independentemente de "questões mais afins".





"Eu acho que a gente tem que reforçar cada dia mais a quem a gente tem interesse em votar e quem a gente gosta, quem a gente apoia", declara a engenheira.