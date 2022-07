Promulgada emenda que libera R$ 41 bi em auxílios sociais até o fim do ano

Sessão solene na Câmara teve a presença do presidente Jair Bolsonaro, do senador Rodrigo Pacheco e do deputado Arthur Lira, entre outras autoridades (foto: WALDEMIR BARRETO/AGÊNCIA SENADO)



Brasília – O Congresso Nacional promulgou ontem a Proposta de Emenda à Constituição 15/2022, a PEC dos Auxílios, que autoriza criação de um “estado de emergência” no país. A medida é uma forma de contornar a legislação para permitir ao governo federal a concessão de R$ 41,2 bilhões em benefícios sociais para a população de baixa renda, caminhoneiros e taxistas. Os pagamentos devem ser feitos entre agosto e dezembro deste ano. A promulgação, em sessão solene da Câmara e do Senado, que aprovaram a proposta, contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, além de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL) – presidentes do Senado e da Câmara, respectivamente, e de outros parlamentares e autoridades. Em seu discurso, Bolsonaro afirmou: “A coragem de tomar iniciativa e buscar alternativas não faltou em ambas essas Casas. Temos muito que agradecer a esse Parlamento, que faz salutar propostas úteis como a majoração do Auxílio Brasil”.





O presidente prosseguiu: “Até novembro passado, tinha o Bolsa-Família, que em média pagava R$ 190. Em dezembro, o mínimo era R$ 400 e agora passa a R$ 600. Esses recursos vão diretamente no bolso, na conta dos beneficiários. São 18 milhões de famílias e deixo claro: um pouco mais de dois terços, em torno de 14 milhões, são mulheres. Então, o nosso olhar também para as mulheres pelo Brasil”. Segundo ele, mais de 90% dos títulos da reforma agrária são para mulheres. “Mesmo quando existe um casal, vai para a esposa. Para o homem, apenas quando ele está solteiro ou viúvo. É o nosso olhar todo especial para as mulheres do Brasil, pessoas logicamente importantíssimas. Nenhum homem pode crescer e sonhar na vida se não tiver ao seu lado uma mulher. Uma magnífica e grandiosa mulher.”





“Esse é o nosso Brasil, que, inclusive agora temos na Caixa uma senhora presidindo aquela instituição. Uma pessoa fantástica, que também está transformando a Caixa para elas”, disse em referência à nova presidente da Caixa, Daniella Marques, que tomou posse após denúncias de assédio sexual e moral contra Pedro Guimarães.



O chefe do Executivo também enumerou ações do governo no Nordeste. “E digo a vocês, muitas coisas estão a caminho. Algumas já saindo da prancheta, como a grande notícia para o nosso Nordeste: as eólicas offshore que produzirão energia equivalente a 50 Itaipus. Com isso, poderemos exportar o hidrogênio verde, bem como reindustrializar o nosso Nordeste. É o Brasil realmente indo para o futuro”. O presidente voltou a repetir que a redução do ICMS incidente sobre os combustíveis pode resultar em deflação. “Teto do ICMS vai levar a inflação bem menor no próximo ano. Ouso dizer que podemos ter deflação. É o Brasil voltando à normalidade do período pré-pandemia.”





PACHECO





O senador Rodrigo Pacheco afirmou, em seu discurso, que a gravidade da situação do país "demandava resposta rápida" do Legislativo. "Não poderia o Congresso permanecer omisso diante de números tão desalentadores [aumento da inflação e da pobreza]. Apesar de tratar-se de PECs – que, pela sua própria natureza e por prescrições constitucionais e regimentais, exigem apreciação mais longa e meticulosa pelo Parlamento –, as matérias tramitaram com celeridade em ambas as Casas", declarou. “Objetivamos combater em diversas frentes os efeitos inflacionários suportados pelos brasileiros, seja aumentando diretamente a renda das parcelas mais vulneráveis e mais afetadas da população, seja reduzindo os custos atrelados ao preço dos combustíveis”, completou Pacheco.



Já Arthur Lira disse que PEC dos Auxílios não representará uma ruptura no teto de gastos.“É diferente do que muita gente está dizendo. Essa PEC está embasada em R$ 41 bilhões de R$ 65 bilhões que serão provenientes de dividendos da Petrobras e da venda da Eletrobras”, disse. “Não há furo de teto de gastos, essa receita é prevista e a PEC tem prazo de validade”, reiterou. Segundo ele, o Congresso aprovou medidas para "mitigar a crise que se arrasta há mais de dois anos". E disse que a pandemia “comprometeu saúde e a renda”. "O Poder Legislativo permanece dando provas de que busca enfrentar desafios pelos quais passa a sociedade brasileira", declarou.





OS BENEFÍCIOS





Os auxílios sociais serão pagos até dezembro deste ano





Auxílio Brasil

Ampliação de R$ 400 para R$ 600 e cadastro de 1,6 milhão de famílias no programa, com custo estimado de R$ 26 bilhões





Caminhoneiros autônomos

Voucher de R$ 1 mil, ao custo estimado: R$ 5,4 bilhões





Auxílio-Gás

Ampliação de R$ 53 para o valor do botijão a cada dois meses. Preço médio atual do botijão de 13kg é de R$ 112,60, com custo estimado de R$ 1,05 bilhão





Transporte de idosos

Compensação aos estados para atender a gratuidade, já prevista em lei, do transporte público de idosos, com custo estimado de R$ 2,5 bilhões





Taxistas

Benefícios para taxistas registrados até 31 de maio de 2022, com custo estimado de R$ 2 bilhões





Alimenta Brasil

Repasse de R$ 500 milhões ao programa, que prevê compra de alimentos produzidos por agricultores familiares e distribuição para famílias em insegurança alimentar





Etanol

Repasse de até R$ 3,8 bilhões, por créditos tributários para manutenção da competitividade do etanol sobre a gasolina.