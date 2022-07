Lideranças do MDB anunciou apoio do partido à reeleição de Romeu Zema

Fabio Ramalho, Newton Cardoso Júnior, Maria Lúcia Cardoso, Hercílio Coelho Diniz e João Magalhães se reuniram com Romeu Zema (C) (foto: MDB/DIVULGAÇÃO)





O MDB decidiu ontem que vai apoiar a campanha de Romeu Zema (Novo) à reeleição. O acordo foi fechado após reunião de Zema com lideranças emedebistas no estado. Segundo o deputado federal Newton Cardoso Júnior, presidente do MDB em Minas, a decisão de caminhar com Zema foi influenciada, sobretudo, pelo que chamou de "equilíbrio fiscal" da atual gestão. "A volta do repasse de recursos para as prefeituras, o pagamento dos servidores em dia, a gestão moderna e eficiente, tudo isso foi determinante para que o MDB unisse forças para a reeleição do governador", disse. O MDB vinha sendo cortejado por outras correntes, como a que defende a pré-candidatura de Marcus Pestana (PSDB) ao governo mineiro. Os tucanos chegaram, inclusive, a oferecer aos emedebistas a prerrogativa de indicar o nome da chapa que disputaria o Senado.





Mesmo com o apoio a Zema, o MDB mantém a pré-candidatura ao Senado de Paulo Piau, ex-prefeito de Uberaba, no Triângulo. A reunião entre Newton Júnior e Zema teve as participações de Fábio Ramalho e Hercílio Coelho Diniz, que também representam o MDB de Minas na Câmara dos Deputados. O deputado estadual João Magalhães foi outro a marcar presença, assim como lideranças regionais do partido.





Na Assembleia Legislativa, o MDB está no bloco de orientação independente em relação ao governo Zema. Há, inclusive, parlamentares críticos a alguns pontos da atual gestão – Sávio Souza Cruz, por exemplo, foi relator de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou integrantes da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). No ano passado, Newton Júnior chegou a convidar o político do Novo a se filiar aos quadros emedebistas. "Deixo aqui, como presidente do MDB, ao qual sou filiado há mais de 20 anos, as portas abertas. Deixar, para o senhor, um convite para que possa se filiar ao nosso partido para a disputa de sua reeleição em 2022", falou, à época. Além do MDB, a coligação em torno de Zema deve ser composta por Podemos, Solidariedade, Agir, Avante e PP.





O entorno de Zema ainda não definiu quem será o vice-candidato ao governo. Certo é que o atual ocupante do posto, Paulo Brant (PSDB), não tentará renovar o mandato. Para a vaga dele, as opções são Mateus Simões (Novo) e Marcelo Aro (PP). Bilac Pinto (União Brasil) e Eduardo Costa (Cidadania) também chegaram a ser cotados.





Agostinho rebate governador





O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PSD), rebateu ontem o governador Romeu Zema (Novo), depois de ser criticado pelo chefe do Executivo estadual. “Quem sabotou Minas foi o Zema: deixou 11 hospitais regionais inacabados, estradas em péssimo estado, não criou nenhum programa social na pandemia, teve o fura-fila da vacina, autorizou mineração na Serra do Curral, dívida de Minas só crescendo", afirmou o deputado estadual. Na quarta-feira, Zema afirmou à Rádio Transamérica, de Juiz de Fora, que o chefe do Legislativo mineiro teria sabotado pautas de temas importantes para a sua gestão. “Ficou tudo muito claro quando se apresentou como candidato a vice de meu adversário”, declarou Zema em referência ao ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), que é pré-candidato ao governo do estado nas eleições de outubro.





Antes de ser o favorito do Poder Legislativo para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE), Agostinho Patrus cogitou integrar a chapa de Kalil, mas cedeu a vaga para que fosse feita a aliança da sigla com o Partido dos Trabalhadores (PT). Dessa forma, o vice na chapa do ex-prefeito será o deputado estadual petista André Quintão. “Já, já ele fala que o responsável por isso foi o Hulk ou algum outro super-herói. Afinal, o Zema mantém o lema: 'não fui eu'", afirmou também Agostinho Patrus pelas redes sociais.





Na sequência, o parlamentar fez mais uma postagem contra o chefe do Executivo mineiro. “O desespero começa a bater. Fique tranquilo, Zema, vai piorar, porque você terá que assumir que é governador de Minas há mais de três anos”, afirmou. Em apoio a Agostinho Patrus, o ex-deputado Marcus Pestana (PSDB) usou as redes sociais para repudiar as falas de Zema. “A injusta acusação do governador Romeu Zema ao presidente Agostinho busca encobrir a total falta de diálogo e liderança de seu governo”, declarou. “Zema é o primeiro governador da história de Minas a não construir maioria na Assembleia Legislativa”, completou o tucano, que também é pré-candidato ao governo de Minas. O Estado de Minas pediu posicionamento de Romeu Zema sobre as declarações do presidente da Assembleia Legislativa, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.