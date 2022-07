TCU atesta eficácia do sistema eleitoral

''O TSE possui planos de contingências para situações específicas previstos em manuais ou normativos internos que oferecem proteção aos processos críticos na eleição de forma a não permitir a interrupção das atividades em caso de incidentes graves, falhas ou desastres'' - Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) (foto: SAMUEL FILGUEIRA/TCU)





Brasília – O Tribunal das Contas da União (TCU) atestou ontem que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem planos eficientes para garantir a segurança e a normalidade das eleições gerais deste ano. A corte informou que também não identificou quaisquer riscos relevantes à realização do pleito. As conclusões, divulgadas na sessão plenária, integram a terceira etapa de auditoria realizada pelo tribunal para avaliar todas as etapas de votação, partindo da conferência de urnas eletrônicas até totalização de votos, passando por segurança, confiabilidade e auditabilidade do sistema.





“O TSE possui planos de contingências para situações específicas previstos em manuais ou normativos internos que oferecem proteção aos processos críticos na eleição de forma a não permitir a interrupção das atividades em caso de incidentes graves, falhas ou desastres ou ainda assegurar a sua retomada em tempo hábil a não prejudicar o resultado das eleições”, declarou o ministro Bruno Dantas. “Como exemplo, destacam-se os planos de contingências de votação e apuração motivadas por problemas na urna eletrônica. Para essa situação, o TSE reserva cerca de 3% e os TREs aproximadamente 15% do total das urnas para contingências. Esses números atenderam satisfatoriamente às necessidades nas últimas eleições”, completou o ministro.





A fiscalização teve início no ano passado e continuará até o fim do processo eleitoral, num toal de seis fases. Na primeira, o TCU confirmou que o sistema de votação eletrônica é auditável e seguro e que o voto impresso geraria ônus, lentidão e risco de fraudes. A segunda etapa da fiscalização, segundo a corte de contas, não identificou riscos de insuficiência orçamentária que afetem o sistema. Já a terceira etapa avaliou se o TSE estabeleceu mecanismo de gestão de riscos eficiente para garantir proteção aos processos críticos, a fim de evitar interrupção do pleito e, em caso de incidentes, assegurar retomada em tempo hábil para não prejudicar o resultado eleitoral.





Em sua, o TCU avalizou, pelo menos até agora, a eficácia dos planos de contingência do TSE para fazer prevenção, detecção, obstrução e neutralização de fraudes, como ataques de hackers. O tribunal atestou ainda que os planos da Justiça eleitoral brasileira estão de acordo com padrões internacionais.





No total, o tribunal de contas apontou 15 tipos de planos de contingência de alcance nacional envolvendo todas as fases do processo eleitoral. “Testes bem-sucedidos foram realizados em procedimentos previstos nesses planos e algumas das situações previstas foram observadas pela equipe, de forma presencial, ao acompanhar a eleição suplementar de Agudos do Sul-PR, realizada em 3/4/2022”, afirmou Bruno Dantas.





“A Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral estão abertos a sugestões e isso tem sido feito de forma constante pelas equipes de auditores do TCU e as equipes técnicas do Tribunal Superior Eleitoral. Diante do apresentado e cumprindo o propósito desta terceira rodada de fiscalização, concluo que não foram identificados até o momento quaisquer riscos relevantes à realização das eleições de 2022 do escopo abordado por essa auditoria", concluiu o ministro.