Congresso Nacional aprova PEC dos Auxílios e deve sancioná-la hoje

A PEC precisava de pelo menos 308 votos para aprovação, e obteve 469 no segundo turno, ontem à noite, e apenas 17 contra





Brasília – Em ritmo acelerado, a Câmara dos Deputados concluiu, ontem à noite, a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) 15/22, que cria estado de emergência e permite ao governo federal gastar por fora do teto de gastos mais R$ 41,25 bilhões para aumentar, até dezembro, benefícios sociais, conceder ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas, ampliar a compra de alimentos para pessoas de baixa renda e diminuir tributos do etanol. A proposta irá à promulgação. Depois da suspensão da sessão de quarta-feira por problemas no sistema de votação, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), conseguiu fazer com que quase 500 parlamentares se manifestassem ontem. A expectativa é de que a PEC seja sancionada hoje por Lira e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). E que o governo comece a pagar os novos benefícios sociais já em agosto, dois meses antes do primeiro turno das eleições, em 2 de outubro.





A PEC foi aprovada na forma do substitutivo do relator, deputado Danilo Forte (União Brasil-CE). No primeiro turno, na quarta-feira, foram 425 votos a favor e sete contrários, e no segundo, 469 a 17. Na votação em segundo turno, os parlamentares rejeitaram dois destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar o texto, ambos de conteúdo idêntico aos votados em primeiro turno: destaque do PT pretendia retirar a expressão “estado de emergência” que ampara os gastos extraordinários no ano de 2022; destaque do Psol pretendia retirar do texto o limite temporal de cinco meses para o pagamento de parcelas adicionais do Auxílio Brasil com recursos autorizados pela proposta.





Foi mantida na proposta a garantia de diferencial de alíquota de tributos para tornar competitivos os biocombustíveis (biodiesel e etanol) em relação aos combustíveis fósseis. Esse era o tema original da PEC 15. O texto aprovado prevê que os R$ 41,25 bilhões serão usados até o fim do ano para a expansão do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 (R$ 26 bilhões) e do vale-gás de cozinha (R$ 1,05 bilhão); criação de auxílios aos caminhoneiros e taxistas (R$ 5,4 bilhões e R$ 2 bilhões); financiar a gratuidade de transporte coletivo para idosos (R$ 2,5 bilhões) e para compensar os estados que concederem créditos de ICMS para produtores e distribuidores de etanol (R$ 3,8 bilhões).





A PEC destina ainda recursos para reforçar o programa Alimenta Brasil (R$ 500 milhões), que compra alimentos de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, povos indígenas e demais populações tradicionais para distribuí-los a famílias de baixa renda.





EXCEÇÃO





A fim de viabilizar os gastos em ano eleitoral (vedado pela legislação) e contornar exigências legais e da própria Constituição (teto de gastos/Emenda Constitucional 95), a proposta institui um estado de emergência até 31 de dezembro de 2022. Todas essas medidas constavam da PEC 1/22, apensada, e passaram a constar da PEC 15/22. A criação de benefícios destinados a pessoas físicas e a transferência voluntária de recursos a estados e municípios são proibidas nos três meses que antecedem as eleições.





A única exceção é se isso ocorrer na vigência de calamidade pública ou de estado de emergência, conforme a Lei das Eleições.Assim, não precisarão ser atendidas limitações de crescimento de despesas sem aumento de receitas ou diminuição de outros gastos (Lei de Responsabilidade Fiscal); não será necessária aprovação pelo Congresso de autorização específica para descumprir a regra de ouro; e os recursos ficarão de fora do cálculo da meta de resultado primário.





A figura do estado de emergência não consta da Constituição Federal, que permite a abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Os pagamentos complementares do Auxílio Brasil e do vale-gás serão somados aos valores que os beneficiados já recebem.





No caso do programa de transferência de renda, o texto assegura seu pagamento a quem ainda não recebe por limitações orçamentárias mesmo preenchendo os requisitos. Em relação aos caminhoneiros, a ajuda de R$ 1 mil mensais será concedida independentemente do número de veículos que possuir. O pagamento ocorrerá por meio de solução tecnológica implementada por banco federal a ser indicado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Os caminhoneiros não precisarão provar que gastaram os valores em combustíveis.