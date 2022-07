Pacheco recebe Lula em Brasília

Senadores e lideranças de partidos aliados participaram do encontro entre Lula e Rodrigo Pacheco (foto: RICARDO STUCKERT/DIVULGAÇÃO)





Brasília – O segundo compromisso da agenda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ontem, em Brasília, foi um almoço com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Participaram da reunião os articuladores do encontro, o líder do PT na Casa, Paulo Rocha (PT-PA), e o líder da minoria, Jean Paul Prates (PT-RN). No fim, o ex-presidente e Pacheco conversaram em particular para, segundo um interlocutor da campanha, “falarem um para o outro o que cada um pensa”. “Eles ainda não se conheciam pessoalmente e achamos importante organizar esse encontro para que tivessem essa oportunidade”, disse um dos senadores petistas.





Além dos protagonistas do encontro, estavam presentes 13 senadores, grande parte do PT, da federação, e alguns dos partidos que Lula vem formando como base, como PSD, Pros, MDB. O vice da chapa, Geraldo Alckmin (PSB-SP), a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o coordenador do programa de governo de Lula, Aloizio Mercadante, também estavam presentes.





As conversas entre as autoridades foram em torno da preocupação com o futuro do país, principalmente com o bom funcionamento das instituições. De acordo com senadores, Lula focou em mostrar o que já foi conquistado em termos de autonomia e de equilíbrio entre os Poderes.





Mais uma vez, reforçou a ideia da força da Câmara e do Senado. De acordo com interlocutores, para Lula não se trata apenas de ganhar as eleições, mas de resgatar o que já foi feito, sobretudo a democracia, por meio das instituições. Mas de foi uma conversa geral na frente de todo mundo.





Em contrapartida, Pacheco também deu sua opinião sobre como o país deve funcionar. Reforçou o seu papel na presidência do Senado. Mencionou que, ainda que esteja difícil, tem compromisso com a democracia e em assegurar os espaços para todos – governo e oposição.