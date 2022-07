Bolsonaro busca voto de mulheres evangélicas no interior do Maranhão

Bolsonaro participou de evento evangélico em Imperatriz, no Maranhão, e também fez passeio de moto (foto: FACEBOOK/REPRODUÇÃO)





Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarca hoje em Vitória do Mearim, no Maranhão. Em busca de votos femininos e de diminuir a rejeição entre mulheres, o chefe do Executivo federal participará de evento da Assembleia de Deus com expectativa de participação de 5 mil evangélicas, segundo os organizadores. A assessoria do partido do presidente, o PL, informou que o evento ocorrerá no templo da cidade, com capacidade para 3 mil pessoas. Do lado de fora, serão instalados telões para que outras duas mil mulheres acompanhem a participação de Bolsonaro. Ontem, Bolsonaro viajou para Imperatriz, também no Maranhão, para a abertura da Assembleia Geral Ordinária da Convenção dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus do Seta no Maranhão e outros Estados da Federação. Foi recebido por lideranças locais e fez passeio de moto.





Amanhã, a previsão é de que Bolsonaro vá a Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A informação foi confirmada pelo senador Carlos Viana (PL-MG) e pelo deputado federal Marcelo Álvaro Antonio (PL-MG) após reunião com o chefe do Executivo no Palácio do Planalto, na terça-feira. Será a primeira vez, desde a facada que sofreu durante a campanha de 2018, que Bolsonaro voltará à cidade. Ele deve fazer passeio de moto e cumprir agenda religiosa.





O presidente tem trabalhado em focar atenção no Sudeste, nos maiores colégios eleitorais do país, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, onde lançará sua campanha na próxima semana, e em São Paulo. Pesquisas eleitorais indicam que ele está atrás do seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nos três estados.





PETROBRAS





Ainda ontem, Bolsonaro afirmou que está disposto a trocar o comando da Petrobras quantas vezes achar necessário. "Ah, ele trocou quatro vezes o presidente da Petrobras. Sim, se tiver que trocar cinco, eu troco. Não tem problema", afirmou o presidente a apoiadores. "Ninguém quer trocar o presidente da Petrobras para interferir. Quer trocar porque ele não tem aquele sentimento social que está previsto em lei", acrescentou.





Indicado por Bolsonaro, o atual presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, é o quinto chefe da estatal no atual governo. Ele foi nomeado em meio à ofensiva do Palácio do Planalto sobre a empresa para diminuir o preço dos combustíveis na bomba em ano eleitoral. Os presidentes anteriores caíram por resistir à ingerência política de Bolsonaro sobre a Petrobras. Ele voltou a dizer que a Petrobras precisa ter lucro – embora ele mesmo já tenha chamado o lucro da empresa de “estupro” sobre a população brasileira. “Não é que a gente quer que a Petrobras não tenha lucro. Tem que ter lucro. Mas como estamos em época de guerra, o sentimento tem que ser diferente. É sacrifício para todo mundo”, declarou o presidente, pré-candidato à reeleição.