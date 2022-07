Câmara dos Deputados aprova a proposta dos auxílios em primeiro turno

''Os dois links, os dois servidores de internet da Casa caíram ou foram cortados automaticamente no mesmo período, de duas empresas diferentes. Vou fazer queixa formal à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça. Isso é interferir no trabalho livre e na autonomia do Poder Legislativo'' - Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados (foto: CLEIA VIANA/CÃMARA DOS DEPUTADOS)





Brasília – A Câmara dos Deputados aprovou, ontem à noite, em primeiro turno, o texto-base da proposta de emenda à Constituição (PEC) que destina R$ 41,5 bilhões em benefícios sociais para população de baixa renda, caminhoneiros e taxistas até dezembro deste ano. O placar foi de 393 votos favoráveis – bem acima dos 308 necessários – e 14 contrários. No início da sessão, a internet e o sistema de votação da Câmara apresentaram inconsistências, obrigando o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), a pedir que os deputados fossem para o plenário. Mas depois da votação em primeiro turno, Lira decidiu suspender a sessão e pedir à Polícia Federal para investigar o que estava acontecendo. A sessão será retomada hoje para votação em dos destaques da PEC e do segundo turno.





Logo no início da discussão da PEC, o sistema de votações remoto da Câmara apresentou inconsistência e dois servidores de internet da Casa pararam de funcionar. Os deputados, que foram obrigados a registrar presença no plenário, mas autorizados a votar remotamente por meio de um aplicativo, não conseguiram acessar o sistema. Arthur Lira pediu, então, que os parlamentares fossem ao plenário registrar seus votos. Ele disse estar desconfiado de que as dificuldades não eram apenas técnicas e que pediria investigação à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça.





“Os dois links, os dois servidores de internet da Casa caíram ou foram cortados automaticamente no mesmo período, de duas empresas diferentes. Vou fazer uma queixa formal à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça. Isso é interferir no trabalho livre e na autonomia do Poder Legislativo”, declarou. Lira ressaltou que “não é compreensível” que os dois sistemas sejam desligados ao mesmo tempo. “Não é usual, não é normal, não é compreensível que dois sistemas de internet sejam desligados simultaneamente na Câmara dos Deputados. Para isso, nós vamos investigar”.





Para agilizar a aprovação da PEC dos auxílios, Lira a apensou a uma outra proposta, que trata de biocombustíveis e que já estava com tramitação avançada. “Com o apensamento realizado, a PEC 1 de 2022 [dos auxílios] está burlando a previsão regimental de ter analisada a sua admissibilidade pela Comissão de Constituição e Justiça, que precisa minimamente se manifestar sobre a fundamentação constitucional do tema que afeta [temas] graves e sensíveis, como gastos públicos na eleição”, protestou o deputado Thiago Mitraud (Novo-MG), que votou contra a proposta. Lira negou e argumentou que a apensação de uma proposta à outra é uma “faculdade, não obrigação”, e que, dessa forma, daria “margem discricionária” para o presidente da Casa decidir sobre o assunto.





A PEC prevê ampliação do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 mensais e cadastro de 1,6 milhão de novas famílias no programa, com custo estimado de R$ 26 bilhões). E ainda "voucher" de R$ 1 mil para caminhoneiros autônomos, ao custo de R$ 5,4 bilhões; auxílio-gás de R$ 53 para o valor de um botijão a cada dois meses, com custo estimado de R$ 1,05 bilhão; transporte gratuito de idosos, com compensação aos estados para atender à gratuidade, já prevista em lei, com custo de R$ 2,5 bilhões; recursos para taxistas, ao custo de R$ 2 bilhões; repasse de R$ 500 milhões ao programa Alimenta Brasil, para compra de alimentos produzidos por agricultores familiares e distribuição a famílias em insegurança alimentar, entre outras destinações; e repasse de até R$ 3,8 bilhões, por meio de créditos tributários, para a manutenção da competitividade do etanol sobre a gasolina.