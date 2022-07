Tribunal Regional Federal com sede em BH será instalado em 19 de agosto

TRF-6 vai funcionar no mesmo edifício onde estão instaladas as varas da Justiça Federal em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A PRESS - 28/8/10)





O Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), com sede em Belo Horizonte, será instalado em 19 de agosto. A confirmação foi feita ontem pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins. Depois da instalação simbólica, o tribunal entrará em processo de consolidação de sua estrutura. Segundo Martins, a escolha da data levou em consideração o tempo necessário para a nomeação dos desembargadores.





A criação do TRF-6, que será composto por 18 desembargadores, foi aprovada pelo Senado em setembro – o projeto já havia recebido o aval da Câmara – e sancionada em outubro do ano passado. O tribunal foi desmembrado do TRF-1, com sede em Brasília, depois de uma longa batalha, que teve à frente juristas e parlamentares mineiros. Nada menos que 35% dos processos que tramitam no TRF-1 são de Minas Gerais. Agora passam para o tribunal com sede em BH, desafogando o de Brasília.





A lei aprovada no ano passado possibilitou aos atuais desembargadores que atuam no TRF-1 optarem pela remoção para a nova corte, mas apenas uma magistrada decidiu pela mudança, a desembargadora federal Mônica Sifuentes. Além disso, outros cargos e funções do quadro permanente da Justiça Federal da 1ª Região serão redistribuídos ao quadro permanente do TRF da 6ª Região. A nova corte ainda contará com aproximadamente 200 cargos em comissão. A sede será no edifício que abriga a Justiça Federal em BH, na Avenida Álvares Cabral, no Santo Agostinho.





INTEGRANTES





Na segunda-feira, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a sessão destinada à escolha dos desembargadores da composição inicial do TRF-6 será realizada em 1º de agosto, às 15h. A sessão será presencial, com votação secreta. A maioria dos ministros (22) seguiu o presidente do STJ, que votou pela sessão presencial e com votação secreta. Outros cinco ministros votaram com a divergência, instaurada pela corregedora nacional de Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela votação aberta.





De acordo com resolução do STJ – cujo conteúdo também consta de resolução do Conselho da Justiça Federal (CJF), que tem competência concorrente para a estruturação do TRF-6 –, os cargos na nova corte serão providos pela desembargadora removida do TRF-1 e por mais 13 magistrados de carreira da Justiça Federal da 1ª Região, mediante promoção, sendo sete pelo critério de antiguidade e seis por merecimento. As demais vagas serão preenchidas por dois advogados e dois membros do Ministério Público Federal.





A resolução prevê, ainda, que a aferição da antiguidade na primeira composição do TRF-6 levará em consideração a data de posse como juiz da 1ª Região e, em caso de empate, a idade. Além disso, o texto esclarece os critérios de antiguidade também para os indicados pelo quinto constitucional.





HISTÓRIA

Projeto de autoria do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com relatoria favorável do então senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), a criação do TRF-6 foi bastante comemorada em Minas quando a lei foi sancionada. Juristas argumentaram na época que o tribunal daria mais agilidade à tramitação dos processos.





Do lado contrário, o principal argumento dos críticos à criação de um novo tribunal era que ele traria custos de milhões de reais aos cofres públicos, necessários à construção de uma nova sede, estrutura, carreiras e contratação de servidores. Em parecer anexado à proposta, Anastasia defendeu que as mudanças não acarretarão novas despesas, já que nenhum novo cargo seria criado. A ideia é que haja um remanejamento interno da estrutura de pessoal do TRF-1.