Agressor se diz um cristão conservador

O policial penal Jorge José da Rocha Guaranho – que executou a tiros o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT) Marcelo Arruda – já defendeu em suas redes sociais uma forte punição para qualquer ação violenta. O crime aconteceu na madrugada de domingo, em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante a festa de aniversário de Arruda com temática petista. Ele completou 50 anos no dia da sua morte.





Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), o agente penitenciário também foi alvejado por Arruda e está internado em estado grave. Nas redes sociais, ele afirma ser cristão e conservador, possui várias publicações pró-governo e endossa o discurso a favor do armamento da população, além de se posicionar contra o aborto e as drogas.





Em dezembro de 2018, Guaranho compartilhou uma notícia no Facebook sobre um projeto de lei que visava o aumento da pena para quem maltrata animais. Na legenda, ele escreveu que “todo tipo de violência deve ser firmemente punido, seja contra os homens, seja contra os animais indefesos".





Polícia investiga motivação O agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho, que invadiu a festa de aniversário e matou Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, sobreviveu e está internado, em estado grave, na UTI de um hospital de Foz do Iguaçu, no Paraná. A informação foi confirmada na tarde de ontem pela delegada Iane Cardoso, da Polícia Civil do Estado do Paraná, em coletiva de imprensa. “Ele não veio a óbito. Pelo contrário, está em estado estável”, declara. A delegada afirma ainda que o homem foi autuado em flagrante na noite do crime. “Ele está custodiado pela Polícia Militar, enquanto recebe o auxílio médico”, disse.

Para a polícia, Jorge e Marcelo se conheciam, mas ainda não há indícios de que tenha havido divergências anteriores. “Ao que tudo indica ele não era convidado da festa. Estamos verificando porque ele foi até aquele local”, informou. A Polícia Civil não confirma a motivação política do crime. “Estamos investigando. O que estão divulgando é que houve um conflito político, mas a polícia tem que investigar. Estamos tentando extrair a verdadeira motivação", comenta a delegada.

Nos próximos dias, a polícia deve ouvir a esposa de Marcelo e também a do agente penitenciário, além de todos que estiveram presentes na festa. “Dos que estavam no local, a polícia pegou depoimento apenas de um deles que estava sóbrio. Os demais tinham ingerido bebida alcoólica e não conseguiam dar o depoimento concreto”, aponta. (SP) Em janeiro do ano seguinte, na mesma rede social, o policial, que diz ser 200% Bolsonaro, fez uma publicação pró-armamentista. “Estão criticando quem quer arma (...) e que pobre não pode comprar. Será que eles sabem quanto custa um iPhone?”, escreveu. Com inúmeras críticas à esquerda, o policial penal também já questionou a qualidade da educação universitária. “As universidades públicas viraram um puxadinho do PT. E ainda tem gente que diz que não existe doutrinação”, criticou em uma publicação feita em outubro de 2018.