Políticos e autoridades condenam assassinato

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): "Precisamos de democracia, diálogo e tolerância e paz (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 10/5/22 )





O assassinato do líder petista no Paraná, Marcelo Arruda, pelo bolsonarista Jorge da Rocha Guaranho, na madrugada de ontem em Foz do Iguaçu gerou repúdio e preocupação no mundo político. O PT lamentou o ocorrido e disse que Marcelo foi vítima da “intolerância, do ódio e da violência política”. Pelo Twitter, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também lamentou o ocorrido e destacou que duas pessoa acabaram morrendo pelo que ele atribuiu a “intolerância”, inflamada pelo discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL). “Uma pessoa, por intolerância, ameaçou e depois atirou nele, que se defendeu e evitou uma tragédia maior. Duas famílias perderam seus pais. Filhos ficaram órfãos, inclusive os do agressor. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de Marcelo Arruda.”, disse. “Guaranho não ouviu os apelos de sua família para que seguisse com a sua vida. Precisamos de democracia, diálogo, tolerância e paz.”, acrescentou Lula, antes de saber que o agressor não morreu.





O PT cobrou ainda das autoridades de segurança pública que tomem medidas efetivas de prevenção e combate à violência política e ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal que “coíbam firmemente toda e qualquer situação que alimente um clima de disputa violenta fora dos marcos da democracia e da civilidade”.





O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi ao Twitter demonstrar seu pesar sobre a troca de tiros durante uma festa de aniversário em Foz do Iguaçu, no Paraná, que terminou com a morte do tesoureiro do PT Marcelo Arruda. “O assassinato de um cidadão, durante a comemoração de seu aniversário com a temática do candidato Lula, é a materialização da intolerância política que permeia o Brasil atual e nos mostra, da pior forma possível, como é viver na barbárie”, escreveu Pacheco.





O senador falou da importância de combater o ódio, principalmente por parte dos líderes políticos, que fere os princípios da vida em família, em sociedade e em uma democracia. Para Pacheco, a convivência com o contraditório deve ser mais do que respeitada. “Deve ser preservada e estimulada, pois é dessa forma que podemos, por meio de diálogo e busca de consensos, evoluir para um país melhor. Meus sentimentos sinceros aos familiares”, lamentou, na publicação.









Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD): %u201Cnos mostra, da pior forma possível, como é viver na barbárie%u201D (foto: Reprodução )

“A intolerância, a violência e o ódio são inimigos da democracia e do desenvolvimento do Brasil. O respeito à livre-escolha de cada um dos mais de 150 milhões de eleitores é sagrado e deve ser defendido por todas as autoridades no âmbito dos Três Poderes”, escreveu o ministro do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. Já o ex-senador Cristovam Buarque (Cidadania) se mostrou preocupado com o futuro. “Talvez tenha sido dado ontem em Foz do Iguaçu o primeiro tiro da guerra civil que pode caracterizar a eleição deste ano. Durante guerra civil não há terceira via”, afirmou.





Planalto

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou em uma rede social ontem que dispensa o apoio de quem “pratica a violência contra opositores”. Na postagem, que, segundo Bolsonaro, é uma republicação de mensagem de 2018, o presidente também faz críticas à esquerda. A publicação do presidente da República ocorre horas depois do assassinato de Marcelo Aloizio de Arruda, guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu (PR), na própria festa de aniversário do petista. Na postagem, no entanto, Bolsonaro não menciona o crime.









Ministro do STF e do TSE, Alexandre de Moraes: %u201CA intolerância, a violência e o ódio são inimigos da democracia%u201D (foto: Pedro Franca/Agência Senado %u2013 21/2/17 )

“Independente das apurações, republico essa mensagem de 2018: dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. A esse tipo de gente, peço que por coerência mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos”, afirmou Bolsonaro no Twitter. Na publicação, o presidente diz esperar uma apuração séria. “Que as autoridades apurem seriamente o ocorrido e tomem todas as providências cabíveis, assim como contra caluniadores que agem como urubus para tentar nos prejudicar 24 horas por dia”, declarou.





Presidencial e parlamentares

Em sua conta do Twitter, Ciro Gomes, pré-candidato à presidência pelo PDT postou: “É triste, muito triste, a tragédia humana e política que tirou a vida de dois pais de família em Foz do Iguaçu. O ódio político precisa ser contido para evitar que tenhamos uma tragédia de proporções gigantescas. Que Deus, na sua misericórdia, interceda em favor de nós, brasileiros, pacificando nossas almas, e traga conforto às duas famílias destruídas nesta guerra absurda, sem sentido e sem propósito”, escreveu antes da informação de que o agressor está vivo.





Renan Calheiros, senador pelo MDB, de Alagoas, também se manifestou. “O assassinato de um líder sindical e dirigente partidário por um bolsonarista, mais que covardia, é tempestade gerada na usina de ódio e intolerância que Bolsonaro instila todo dia no coração dos brasileiros. Esse facínora (Jair Bolsonaro) precisa ser derrotado no primeiro turno”, disse.





O também senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) avaliou nas redes sociais, que “não existe dois lados quando um deles é a barbárie! Um bolsonarista assassinou um pai de família, líder do PT, em Foz do Iguaçu durante sua festa de aniversário. Nossa solidariedade aos familiares de Marcelo Arruda. Isso é inconcebível! Intolerável em qualquer sociedade! A intolerância mata, acaba com famílias e faz o ódio vencer. Marcelo Arruda tinha 50 anos, deixou esposa e quatro filhos, entre eles um bebê de 1 mês. Essa intolerância infelizmente se reforçou no Brasil nos últimos anos”.





O senador Alexandre Silveira (PSD-MG) escreveu: “Alguém por intolerância e violência política tirou a vida de Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, filhos e amigos da vítima. Precisamos de paz, diálogo e respeito. O Brasil não pode permitir que os extremos acabem com a vida de alguém”. A deputada do PCdoB-RJ Jandira Feghali destacou: “O ódio dessa gente, o fascismo, não suporta quem pensa diferente. É preciso arrancar esse pensamento do comando do país. Que horror! É preciso punir este assassino e todos os responsáveis pelos outros atentados. Solidariedade à família do Marcelo”. E o ex-ministro da Justiça Sergio Moro (União) disse que é preciso “repudiar toda e qualquer violência com motivação política ou eleitoral”. “O Brasil não precisa disso”, sintetizou.