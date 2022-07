Oposição vai esperar até o dia 15, antes de acionar STF

Líder da oposição, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) pressiona por CPI agora (foto: WALDEMIR BARRETO/AGÊNCIA SENADO)





Brasília – O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder da oposição e autor do requerimento para abertura de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar denúncias de corrupção no Ministério da Educação, afirmou que vai esperar até o último dia antes do recesso parlamentar, 15 de julho, para que os líderes dos partidos indiquem os 11 integrantes do colegiado. Se não indicarem, ele promete recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já leu o requerimento no plenário para a criação da CPI do MEC e de outras três, mas já adiantou que a instalação na prática será feita depois das eleições de outubro, para evitar que o colegiado vire palanque eleitoral. “Se os líderes partidários não fizerem indicação, nós iremos ao STF para que a Constituição Federal seja cumprida!”, afirmou Randolfe.





Já o líder do governo na Casa, Carlos Portinho (PL-RJ), enfatizou, no entanto, o fato de o adiamento ter sido acertado com os representantes de partidos. “Ninguém vai começar uma CPI em época de eleição, não tem indicação suficiente para ter a abertura, a maioria dos parlamentares está em campanha, e quem não está diretamente, está envolvido com os seus candidatos. Isso é a prioridade”, disse. “Veja se outros pré-candidatos estão reforçando o pedido para a instalação? Não estão. Vai ter uma sessão para fazer palanque eleitoral e, depois, não terá quórum para continuar. Será uma vergonha”, afirmou também.





Pacheco leu requerimentos de abertura de mais três CPIs: uma de obras paradas, outra para apurar ações do crime organizado e do narcotráfico e uma terceira destinar a investigar o desmatamento na Amazônia. O parlamentar atendeu, assim, às demandas da oposição, que insistia no colegiado para investigar o Ministério da Educação, e dos governistas, que pregavam respeito à lista de pedidos. A CPI do MEC tem como mote apurar suposto esquema de repasses de verbas públicas montado na pasta pelos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, que teriam cobrado propina de prefeitos para liberação do dinheiro. O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro também é investigado no caso. Ele chegou a ser preso pela Polícia Federal, mas foi solto por decisão judicial.





O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) disse estranhar a mudança de postura dos parlamentares em relação às indicações, já que o requerimento para a abertura da CPI do MEC teve 32 assinaturas. “O governo não trabalhou tanto para conter uma CPI como esta de agora, nem na CPI da COVID. Isso só foi conseguido por causa da distribuição do orçamento secreto, que fez os líderes segurarem até depois das eleições. Declarações que são dadas por senadores em seus estados para dizer que estão fazendo pela população mostram que está havendo essa distribuição”, criticou.