Bolsonaro volta a atacar as urnas eletrônicas sem apresentar provas

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou sua transmissão semanal pelas redes sociais, ontem à noite, para voltar a atacar as urnas eletrônicas e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin. E repetiu, sem apresentar provas, que houve fraude nos pleitos de 2014 e 2018. Disse também que vai se reunir com embaixadores para discutir o assunto, na semana que vem. “O assunto será um PowerPoint para mostrarmos tudo o que aconteceu nas eleições de 2014 e 2018, documentado, bem como essas participações dos nossos ministros do TSE sobre o sistema eleitoral. Nada contra o TSE, mas quem manda lá são os três do STF: Barroso, Fachin e Moraes”, disse ele.





Bolsonaro também criticou palestra de Fachin, na quarta-feira, nos EUA. “Nós poderemos ter no Brasil um episódio ainda mais agravado do que o 6 de janeiro do Capitólio”, disse Fachin em referência ao atentado provocado por apoiadores do então presidente Donald Trump, após perder a eleição para Joe Biden. “Não preciso dizer o que estou pensando. Você sabe o que está em jogo, como deve se preparar. Não para um novo Capitólio, mas para sabermos o que temos que fazer antes das eleições”, disse Bolsonaro ontem, sem dar detalhes da insinuação.





Ainda durante a transmissão ao vivo, Bolsonaro defendeu novamente a apuração paralela de votos pelas Forças Armadas. Uma das propostas apresentadas pelos militares ao TSE é fazer com que “o mesmo duto que leva a votação por seção para a sala-cofre siga também para o computador do lado, das Forças Armadas”. “Pode ter também da Polícia Federal, da OAB, de universidades, CGU, ou um computador programado por eles. Qual o problema? Estão com medo de dar uma soma diferente?”, afirmou.





“SE NÃO SOU EU, BRASIL ESTAVA NO BURACO”





Mais cedo, Jair Bolsonaro afirmou que se não fosse por ele, o Brasil “estaria no buraco”. A declaração ocorreu durante conversa do chefe do Executivo com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Ele também aproveitou para alfinetar o Partido dos Trabalhadores (PT). “Não é prometendo o paraíso para todo mundo, como a esquerda sempre promete, que a gente pode sonhar com um Brasil melhor. O Brasil não é mais do futuro, é do presente. Se não sou eu, esse Brasil já estava no buraco”, disse.





Bolsonaro afirmou ainda que a tendência é de que a inflação apresente baixa. “Os combustíveis estão caindo bastante. Ninguém me culpa agora, né? Cai combustível, cai inflação também. Não temos desabastecimento, não temos problemas internos, não temos terrorismo aqui, não tem mais o MST. Nós botamos o MST lá embaixo sem usar a violência, titulando terras para eles” completou.





Em referência às eleições, ele voltou a atacar o seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que a gestão do petista foi “marcada por mentiras e roubalheiras” e pediu aos apoiadores que conversem com amigos e familiares numa espécie de vira voto. “Agora, o que todo mundo precisa fazer, qual é a ajuda que precisa fazer? Primeiro, obrigado pela visita aqui. É conversar com quem está com outra coisa na cabeça. Não adianta ficar entre nós”.