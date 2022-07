Votação da PEC dos auxílios adiada para terça-feira por falta de quórum

''Só para esclarecer, não vou arriscar nem essa PEC nem a próxima PEC [piso salarial para os enfermeiros] com esse quórum na Câmara hoje, 427 [deputados]. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos'' - Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados (foto: ELAINE MENKE/CÂMARA DOS DEPUTADOS)





Brasília – O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) adiou para a próxima terça-feira a votação das propostas de emenda à Constituição 15/22, que estabelece estado de emergência para destinar R$ 41,5 bilhões em benefícios sociais até dezembro, e 11/22, que cria o piso salarial da enfermagem. No fim da sessão de ontem, apenas 427 deputados tinham registrado presença, mas 394 votaram um requerimento de encerramento da discussão da PEC 15/22. Nessa votação, a base conseguiu apenas 303 votos. São necessários 308 para aprovar uma PEC. “Não vou arriscar nem essa PEC nem a próxima”, disse Lira antes de encerrar a votação e reconvocar os trabalhos para a próxima terça-feira. Mais cedo, a comissão especial havia aprovado as duas propostas.





Apesar da urgência do governo para aprovação dos novos benefícios, para que possa começar a pagá-los em agosto, Arthur Lira disse não querer "arriscar" a votação com o número de parlamentares presentes (427). A oposição pressiona contra a proposta por considerar que é tentativa ilegal do governo de impulsionar a pré-campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. “Só para esclarecer, não vou arriscar nem essa PEC nem a próxima PEC [piso salarial para os enfermeiros] com esse quórum na Câmara hoje, 427 [deputados]. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos", afirmou Lira.





A PEC do estado de emergência permite ao governo gastar por fora do teto de gastos mais R$ 41,25 bilhões em benefícios. Há previsão de aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, auxílio de R$ 1 mil para caminhoneiros, vale-gás de cozinha e reforço ao programa Alimenta Brasil, além de recursos extras para taxistas, financiamento da gratuidade no transporte coletivo de idosos e compensações para os estados que reduzirem a carga tributária dos biocombustíveis. A fim de viabilizar os gastos em ano eleitoral (vedado pela legislação) e contornar exigências legais e da própria Constituição (teto de gastos/Emenda Constitucional 95), a proposta institui um estado de emergência até 31 de dezembro de 2022.





Na tarde de ontem, a comissão espcial aprovou, por 36 votos a 1, substitutivo do relator da proposta, deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), no qual ele incorpora à PEC 15/22 todo o texto da PEC 1/22, que originalmente prevê o estado de emergência e já aprovada pelo Senado. Esse texto foi apensado à PEC 15/22, que em sua origem tratava apenas de alíquotas menores para biocombustíveis em relação aos combustíveis fósseis.





Após a aprovação no colegiado, o relator afirmou que a proposta do estado de emergência retribui a dignidade ao povo brasileiro, em um momento em que a pobreza cresceu em todo o país. “O que estamos fazendo é distribuição de renda na base da sociedade, para aqueles que não podem enfrentar a inflação crescente”, disse Forte.





BIOCOMBUSTÍVEIS

O parecer da PEC 15 inclui a PEC 1/22, oriunda do Senado. Originalmente, a PEC 15 tratava de estímulos tributários aos biocombustíveis, que tramita em conjunto. O texto do relator é um substitutivo que consolida as duas PECs sem alterar o mérito já aprovado pelos senadores. Em relação aos biocombustíveis, o texto aprovado determina ao poder público a criação de um regime fiscal favorecido para beneficiar o consumidor final, a ser instituído por lei complementar. O regime deve assegurar aos combustíveis renováveis (como o etanol) tributação inferior à dos combustíveis fósseis (como gasolina e diesel). A intenção é dimi- nuir o impacto de medidas recentes aprovadas pelo Congresso Nacional que reduziram a tributação da gasolina e diesel, tornando o etanol menos vantajoso para o consumidor.





Durante a discussão na comissão especial, deputados da base governista defenderam a aprovação do parecer. “Num momento de crise mundial, estamos devolvendo [recursos] a quem mais precisa”, disse o deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM). O deputado Victor Mendes (MDB-MA) rebateu a acusação da oposição de que a proposta é ‘eleitoreira’ e visa apenas garantir mais um mandato para o presidente Jair Bolsonaro. “Ela pode estar vindo até no momento atrasado, mas desqualificar essa PEC é um desserviço. Ela vem para amenizar o sofrimento da nossa população”, disse.





Os partidos contrários à PEC alegaram que a proposta tem“caráter eleitoreiro”. A deputada Sâmia Bonfim (Psol-SP) afirmou que a prova disso é que o aumento dos benefícios sociais só vai vigorar este ano. “Eu me pergunto se há alguma perspectiva de recuperação do país a partir de 1º de janeiro [de 2023]”, declarou. Crítica semelhante fez o deputado Reginaldo Lopes (MG), líder do PT. “Não se justifica reconhecer estado de emergência com data para iniciar e para terminar. A data é dentro do processo eleitoral”, disse. Apesar das ressalvas, os partidos votaram a favor da ampliação dos benefícios sociais, sob a alegação de que isso sempre foi bandeira da oposição. Também houve críticas ao impacto fiscal das medidas. Para o deputado Alexis Fonteyne (Novo-SP), que deu o único voto contrário, a proposta tem potencial inflacionário, que pode “corroer os auxílios que estão sendo dados”.





Enquanto isso...





...Senado amplia margem de empréstimo consignado





O Senado aprovou, ontem, medida provisória que aumenta a margem de crédito consignado e permite que famílias beneficiadas por programas como Auxílio Brasil também possam realizar empréstimos dessa categoria. A MP segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O texto foi apresentado com parecer favorável do relator, senador David Alcolumbre (União-AP). “O Poder Executivo defende que um aumento moderado da margem de consignação para obter recursos na linha de crédito consignado é vantajoso por ser a opção que representa menores riscos para as instituições financeiras e que menos onera os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social e dos programas federais de transferência de renda”, disse Alcolumbre no documento. A MP define como 40% a margem consignável para celetistas, pensionistas, militares, servidores públicos ativos e inativos e empregados públicos. Já os aposentados pelo Regime Geral de Previdência (RGPS) terão aumento na margem de 40% para 45%. Para beneficiários do Auxílio Brasil, o valor é de 40% em cima do benefício.