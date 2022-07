STF aciona PGR sobre suposta interferência

Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, já havia enviado outro pedido à PGR sobre a investigação (foto: ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL)



Brasília – A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou, ontem, para manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), o inquérito que apura suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro (PL) na Polícia Federal, na investigação de corrupção no Ministério da Educação (MEC). O caso estava na Justiça Federal e foi encaminhado ao Supremo após a PF e o Ministério Público Federal (MPF) apontarem indícios de que o presidente poderia ter atuado para atrapalhar as investigações. Ontem à noite, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PsD)MG), leu em plenário requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar o caso.





Na semana passada, Cármen Lúcia tinha determinado que a PGR se manifestasse sobre o pedido de investigação feito por outro deputado de oposição, Reginaldo Lopes (PT-MG). Nesse despacho, porém, ela não havia mencionado a "gravidade do quadro narrado". Foram divulgadas gravações, feitas com autorização da Justiça, consideradas pelos procuradores do Ministério Público Federal (MPF) como indicios de que Bolsonaro interferiu na investigação da PF sobre o ex-ministro da Educação.





]Em uma das conversas, com uma filha, em 9 de julho, Ribeiro disse que recebeu ligação de Bolsonaro em que o chefe do Executivo nacional dizia temer ser atingido pela investigação da Polícia Federal. “A única coisa meio... hoje o presidente me ligou... ele está com um pressentimento novamente de que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? É que eu tenho mandado versículos pra ele, né?”, disse Ribeiro para a filha. O trecho está em investigação da Polícia Federal. “Ele quer que você pare de mandar mensagens?”, pergunta a filha. “Não! Não é isso... ele acha que vão fazer uma busca e apreensão... em casa... sabe... é... é muito triste. Bom! Isso pode acontecer, né? Se houver indícios, né?”, questionou.





Milton Ribeiro foi ministro da Educação no governo Bolsonaro entre julho de 2020 e março de 2022. Ele foi preso em 22 de junho pela Polícia Federal e solto pela Justiça no dia seguinte. Ele é investigado pelos crimes de corrupção passiva, prevaricação e tráfico de influência na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) com interferência de pastores.





PLENÁRIO





Além do requerimento da CPI do MEC, Rodrigo Pacheco leu também no plenário os pedidos de criação de outras duas comissões: uma para investigar o narcotráfico e o crime organizado nas regiões Norte e Nordeste e outra para apurar as obras inacabadas de governos anteriores. Com a leitura, líderes dos partidos poderão indicar senadores para integrar as três CPIs. A instalação da CPI do MEC, entretanto, poderá ficar para depois das eleições de outubro, após acordo entre líderes no Senado, segundo Pacheco. Isso porque há receio de que as comissões sejam usadas com objetivo eleitoral.





O líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), quer a instalação das comissões após o recesso parlamentar, que será de 18 a 31 de julho. Se os líderes não indicarem os membros de forma rápida após a leitura em plenário ocorrida nessa quarta, ele cogitar recorrer ao Supremo Tribunal Federal.





Enquanto isso...





...Genial Quaest indica Lula com 45% e Bolsonaro, 31%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45% das intenções de voto na disputa pela Presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 31%. É o que aponta nova pesquisa do Genial/Quaest. Em seguida, estão Ciro Gomes (PDT), com 6%; seguido por André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB), empatados com 2%. Já Pablo Marçal (Pros) tem 1%. Vera Lúcia (PSTU), Eymael (DC), Felipe D'Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Luciano Bivar (UB) e Leonardo Péricles (UP) não pontuaram. Votos brancos, indecisos e nulos somaram 6%; e 6% disseram que não vão votar em nenhum candidato. Na pesquisa anterior, Lula tinha 46%, e Bolsonaro, 30%. O levantamento foi realizado entre 29 de junho e 2 de julho, com 2 mil entrevistados. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no TSE com o número BR-01763/2022.